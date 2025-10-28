Dalvin je u tadašnjoj prvoj ligi Jugoslavije igrao jednu sezonu i upisao jednu pobjedu, ali atmosfera koju je dizala Torcida na tribinama, na kojima bi se natiskalo i po 4.000 gledatelja pamti se i danas...
Okupili se igrači koji su Dalvin uveli u Prvu ligu: 'Plesali smo samo jedno ljeto, ali s Torcidom'
Na inicijativu nekoliko starijih igrača u prostorijama OPG-a Plazibat u Dugopolju proteklog se vikenda okupila većina živućih igrača slavne generacije Košarkaškog kluba Dalvin, koja je izborila prvoligaški status u sezoni 1976./'77. Uz druženje, neizbježnu dobru spizu i kapljicu, evocirane su uspomene na stare dane, osnivanje kluba, ulazak u tadašnju Prvu jugoslavensku ligu, navijačko ludilo na tribinama te brojne anegdote s utakmica i putovanja na koja su odlazili s nekoliko automobila, ponekad i po petorica u "Spačeku"...
