Olić i Srna opet u istom dresu? Želi ih legendarni hrvatski klub

Melbourne Knights hrvatski je klub nogometni klub iz Australije, a nakon 27 godina uspjeli su vratiti svoje izvorno ime te će se zvati Croatia Melbourne. To je oduševilo mnoge Hrvate koji žive u Australiji, a klub se odmah dao u potragu za novim igračima i to kakvim imenima.

Naime, Croatia želi dovesti Darija Srnu (37) i Ivicu Olića (39). Da, malo zvuči nemoguće jer su se obojica umirovila, no ako je vjerovati australskim medijima, vrlo lako je moguće da Darija i Ivicu opet vidimo istom dresu. Pregovori s Olićem, koji je u mirovini od 2017. godine, su navodno u poodmakloj fazi, a daleko nije ni pregovaranje sa Srnom koji je prije nekoliko tjedana objavio da odlazi u mirovinu nakon što je odradio prošlu sezonu u Cagliariju.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Njih dvojica bi odigrali samo jednu utakmicu, a riječ je o drugom kolu australskog kupa. Ola i Srna su godinama dijeli igrali zajedno u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Olić je odigrao 104 utakmice u kockastom dresu, dok je Dario apsolutni rekorder sa 134 nastupa.

Melbourne Knights FC are in discussions to sign two Croatian legends for their FFA Cup tie against Adelaide United.https://t.co/oOVcxZfHep