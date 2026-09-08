Obavijesti

Sport

Komentari 0
POPIS U-21

Olić objavio popis: Gorostas iz dijaspore novi je mladi 'vatreni'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Olić objavio popis: Gorostas iz dijaspore novi je mladi 'vatreni'
SP 2026 Alexandria: Ivica Olić dao izjavu ispred hotela Satire | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Došli smo do završnice kvalifikacija, preostale su nam još tri utakmice i nastavljamo prema našem cilju, a to je plasman na Europsko prvenstvo, poručio je izbornik U-21 nogometaša

Admiral

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije do 21 godine Ivica Olić objavio je popis igrača za tri predstojeće utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo protiv Mađarske, Ukrajine i Litve.

Mladi "vatreni" prvo će 26. rujna u Varaždinu ugostiti Mađarsku, potom če 2. listopada u Miskolcu u Mađarskoj odmjeriti snage s Ukrajinom, dok će kvalifikacijski ciklus zaključiti 6. listopada gostujućom utakmicom protiv Litve u Druskininkaiju. 

Uoči ta posljednja tri dvoboja Hrvatska je na vrhu skupine sa 13 bodova iz pet susreta, dva boda manje uz utakmicu više odigranu ima druga Turska, slijedi Ukrajina s osam bodova iz šest dvoboja, dok su na dnu Mađarska s tri i Litva s dva boda. Hrvatskoj su stoga dovoljna i četiri boda iz ove tri utakmice kako bi potvrdila prvo mjesto u skupini koje izravno vodi na EP koje će se održati u Srbiji i Albaniji od 16. lipnja do 3. srpnja sljedeće godine.

- Došli smo do završnice kvalifikacija, preostale su nam još tri utakmice i nastavljamo prema našem cilju, a to je plasman na Europsko prvenstvo. Trenutačno smo potpuno usredotočeni na prvu i najvažniju utakmicu, onu protiv Mađarske. S nova tri boda dodatno bismo učvrstili svoju poziciju i uoči završetka kvalifikacija imali sve u svojim rukama - rekao je Olić te se osvrnuo na popis igrača na kojemu je i nekoliko novih imena:

- Zbog ozljeda i dalje ne možemo računati na Leona Grgića, Tea Barišića i Antona Matkovića, koji se oporavljaju od ozljeda križnih ligamenata. Na ovom okupljanju zbog ozljeda neće biti ni Filipa Krušelja i Ante Kavelja. Na popisu je i nekoliko novih, nešto mlađih igrača koji su svojim igrama u klubovima zaslužili biti s nama.

Alexandria: Tening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije
Alexandria: Tening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Reprezentacija se okuplja 21. rujna u Zagrebu gdje će se i pripremati za nadolazeće susrete.

Popis igrača

Golmani: Toni Silić (Hajduk), Anthony Pavlešić (Sigma Olomouc), Luka Savatović (Lokomotiva)

Obrana: Moreno Živković (Rijeka), Luka Hodak (Hajduk), Šimun Hrgović (Hajduk), Niko Šepić (Istra 1961), Branimir Mlačić (Watford), Dominik Prpić (Porto), Ivano Kolarik (Osijek), Raul Kumar (Istra 1961)

Veza: Lovro Zvonarek (Estrela da Amadora), Luka Vrbančić (Osijek), Branko Pavić (Rijeka), Ivan Canjuga (Varaždin), Adriano Jagušić (Panathinaikos), Ivan Katić (Lokomotiva), Adrian Segečić (Portsmouth), Domagoj Bukvić (Osijek), Marin Šotiček (Hajduk), Fabijan Krivak (Sigma Olomouc)

Napad: Antonio Verinac (Austria Lustenau), Fran Topić (Dinamo)

Pretpozivi: Antonio Rajić (Kustošija), Marko Zebić (Rudeš), Ivan Cvetko (Slaven Belupo), Stjepan Davidović (Korona Kielce), Kristijan Čabrajić (Lokomotiva), Lovre Kulušić (Lokomotiva), Matija Subotić (Lokomotiva), Filip Mažar (Slaven Belupo), Šimun Mikolčić (Osijek).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Završio je ljetni prijelazni rok u HNL-u! Uzbudljiv mercato je iza nas s multimilijunskim iznosima
KRAJ HNL MERCATA

Završio je ljetni prijelazni rok u HNL-u! Uzbudljiv mercato je iza nas s multimilijunskim iznosima

Prošao je i zadnji dan ljetnog prijelaznog roka u HNL-u! Posljednjeg dana mercata nije bilo previše transfera, ali ljeto je bilo vrlo uzbudljivo s mnoštvo izmjena u HNL momčadima
FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?
SLAVI 41. ROĐENDAN

FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?

Luka Modrić (41) krenuo je iz malog mjesta Zaton Obrovački do kraljevskih visina Real Madrida i nagrade za najboljeg nogometaša svijeta. Kroz djetinjstvo je proživljavao tragediju i talent brusio u izbjegličkom kampu
FOTO Zavirite u penthouse Luke Modrića u središtu Zagreba
KAKAV LUKSUZ

FOTO Zavirite u penthouse Luke Modrića u središtu Zagreba

O igračkoj klasi Luke Modrića (41) više ne treba trošiti ni slova, ali pokazao je Hrvat da ima ukusa i za druge stvari. U centru Zagreba kupio je penthouse za oko 1,4 milijuna eura, izvijestio je Jutarnji list

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026