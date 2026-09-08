Olić objavio popis: Gorostas iz dijaspore novi je mladi 'vatreni'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije do 21 godine Ivica Olić objavio je popis igrača za tri predstojeće utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo protiv Mađarske, Ukrajine i Litve.

Mladi "vatreni" prvo će 26. rujna u Varaždinu ugostiti Mađarsku, potom če 2. listopada u Miskolcu u Mađarskoj odmjeriti snage s Ukrajinom, dok će kvalifikacijski ciklus zaključiti 6. listopada gostujućom utakmicom protiv Litve u Druskininkaiju.

Uoči ta posljednja tri dvoboja Hrvatska je na vrhu skupine sa 13 bodova iz pet susreta, dva boda manje uz utakmicu više odigranu ima druga Turska, slijedi Ukrajina s osam bodova iz šest dvoboja, dok su na dnu Mađarska s tri i Litva s dva boda. Hrvatskoj su stoga dovoljna i četiri boda iz ove tri utakmice kako bi potvrdila prvo mjesto u skupini koje izravno vodi na EP koje će se održati u Srbiji i Albaniji od 16. lipnja do 3. srpnja sljedeće godine.

- Došli smo do završnice kvalifikacija, preostale su nam još tri utakmice i nastavljamo prema našem cilju, a to je plasman na Europsko prvenstvo. Trenutačno smo potpuno usredotočeni na prvu i najvažniju utakmicu, onu protiv Mađarske. S nova tri boda dodatno bismo učvrstili svoju poziciju i uoči završetka kvalifikacija imali sve u svojim rukama - rekao je Olić te se osvrnuo na popis igrača na kojemu je i nekoliko novih imena:

- Zbog ozljeda i dalje ne možemo računati na Leona Grgića, Tea Barišića i Antona Matkovića, koji se oporavljaju od ozljeda križnih ligamenata. Na ovom okupljanju zbog ozljeda neće biti ni Filipa Krušelja i Ante Kavelja. Na popisu je i nekoliko novih, nešto mlađih igrača koji su svojim igrama u klubovima zaslužili biti s nama.

Alexandria: Tening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Reprezentacija se okuplja 21. rujna u Zagrebu gdje će se i pripremati za nadolazeće susrete.

Popis igrača

Golmani: Toni Silić (Hajduk), Anthony Pavlešić (Sigma Olomouc), Luka Savatović (Lokomotiva)

Obrana: Moreno Živković (Rijeka), Luka Hodak (Hajduk), Šimun Hrgović (Hajduk), Niko Šepić (Istra 1961), Branimir Mlačić (Watford), Dominik Prpić (Porto), Ivano Kolarik (Osijek), Raul Kumar (Istra 1961)

Veza: Lovro Zvonarek (Estrela da Amadora), Luka Vrbančić (Osijek), Branko Pavić (Rijeka), Ivan Canjuga (Varaždin), Adriano Jagušić (Panathinaikos), Ivan Katić (Lokomotiva), Adrian Segečić (Portsmouth), Domagoj Bukvić (Osijek), Marin Šotiček (Hajduk), Fabijan Krivak (Sigma Olomouc)

Napad: Antonio Verinac (Austria Lustenau), Fran Topić (Dinamo)

Pretpozivi: Antonio Rajić (Kustošija), Marko Zebić (Rudeš), Ivan Cvetko (Slaven Belupo), Stjepan Davidović (Korona Kielce), Kristijan Čabrajić (Lokomotiva), Lovre Kulušić (Lokomotiva), Matija Subotić (Lokomotiva), Filip Mažar (Slaven Belupo), Šimun Mikolčić (Osijek).