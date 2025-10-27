Obavijesti

POPIS MLADIH 'VATRENIH'

Olić objavio popis U-21 Hrvatske uoči nastavka kvalifikacija: Pet hajdukovaca i dva dinamovca...

Piše Luka Tunjić,
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

S obzirom na činjenicu da prvi put u ovom kvalifikacijskom ciklusu imamo dvije vezane utakmice, Litvu i Mađarsku, imat ćemo manje vremena za uigravanje. Naš je fokus u potpunosti usmjeren na Litvu, rekao je Olić

Ivica Olić objavio je popis U-21 reprezentativaca uoči nastavka kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. godine u Albaniji i Srbiji. Hrvatsku očekuju utakmice protiv Litve (13. studenog u Velikoj Gorici) i Mađarske (18. studenog u Budimpešti), a Olić je pozvao sljedeće nogometaše...

  • Golmani: Anthony Jacob Pavlešić (Rudeš), Toni Silić (Hajduk), Josip Cundeković (Dubrava).
  • Braniči: Branimir Mlačić (Hajduk), Dominik Prpić (Porto), Matia Barzic (Cultural Leonesa), Teo Barišić (Lyon), Luka Hodak (Hajduk), Šimun Hrgović (Hajduk), Domagoj Bukvić (Osijek).
  • Vezni: Luka Vrbančić (Osijek), Lovro Zvonarek (Grasshoppers), Adriano Jagušić (Slaven Belupo), Šimun Mikolčić (Osijek), Ivan Katić (Lokomotiva), Marin Šotiček (Basel 1893), Fabijan Krivak (Lokomotiva), Luka Tunjić (Fortuna Sittard), Ante Kavelj (Gorica).
  • Napadači: Leon Grgić (Sturm), Fran Topić (Dinamo).
  • Pretpozivi: Jozo Vukman (Hrvace), Rocco Žiković (RB Salzburg), Zvonimir Katalinić (Slaven Belupo), Branko Pavić (Dinamo), Oliver Lukić (RB Salzburg), Roko Brajković (Hajduk), Mate Antunović (Varaždin).

Mladi ''vatreni'' odigrali su po utakmicu u rujanskom i listopadskom ciklusu. Najprije su remizirali u gostima protiv Turske (1-1) pa pobijedili Ukrajinu 1-0, što stavlja Hrvatsku u dobar položaj uoči nastavka kvalifikacija.

- S obzirom na činjenicu da prvi put u ovom kvalifikacijskom ciklusu imamo dvije vezane utakmice, Litvu i Mađarsku, imat ćemo manje vremena za uigravanje. Naš je fokus u potpunosti usmjeren na prvu utakmicu protiv Litve koja je, u odnosu na naša prva dva protivnika, Tursku i Ukrajinu, momčad potpuno drukčijeg profila - najavio je Olić i nastavio...

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Litavci su se u dosadašnjem tijeku kvalifikacija pokazali kao tvrd protivnik koji se jako dobro brani u formaciji 5-4-1, protiv Ukrajine su držali nulu do 70. minute, protiv Turske također pružili jak otpor, a s Mađarima remizirali. Očekuje nas, dakle, protivnik koji će nam postaviti jak obrambeni zid, što dulje budu čuvali aktivan rezultat, utoliko će nam biti teže. Zato se moramo dobro pripremiti za tu utakmicu i nikako ne podcijeniti protivnika - zaključio je.

