Olić: Pričao sam s Ljubičićem, Hrvatskoj trebaju spremni igrači

Hrvatska U21 reprezentacija okupila se pred play-off utakmicu s Gruzijom za Europsko prvenstvo. Izbornik Ivica Olić s momčadi je osigurao kvalifikacije drugim mjestom u skupini G, gdje su "mini vatreni" završili iza Portugala. S druge strane, Gruzija je play-off izborila drugim mjestom u skupini C, gdje su završili iza Nizozemske, ali ispred Švedske.

Izbornik se odlučio ranije otputovati u Tbilisi, a istaknuo je i zašto.

- Malo je neobično, ali put do Tbilisija je težak, nije lako doći tamo. Zbog toga smo odlučili da idemo odmah, da se što prije priviknemo na njihovu vremensku zonu. Sam put traje sedam, osam, pa čak i deset sati. Odlučili smo pet dana prije otići kako bismo se priviknuli. Nadamo se da neće biti dodatnih ozljeda jer, kako znate, već su nam otpali neki igrači - započeo je Olić.

Kako će izgledati obrana? Prpić se ozlijedio na posljednjem okupljanju i još se uvijek oporavlja od toga.

- I sami smo imali dosta nepoznanica. Prpić i Živković, standardni igrači, ne mogu biti s nama. Prvi put s nama su Badelj i Tepšić. Nije ni njima lako jer smo se već priviknuli jedni na druge, pa će se morati prilagoditi. Nadamo se da ćemo se uspjeti kvalitetno pripremiti i ući u susret.

Došlo je do promjene i u napadu. Ljubičić je otpao zbog ozljede...

- Marin me prije nekoliko dana nazvao i zajedno smo odlučili da ga poštedimo. S obzirom na to da nije u trenažnom procesu, odlučili smo da nam trebaju spremni igrači. Beljo je također zadobio lakšu ozljedu skočnog zgloba. Prvu utakmicu sigurno propušta, ali nadamo se da će se vratiti za drugu.

Zagreb: Konferencija za medije uoči U-21 dodatnih kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2025 | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

A reprezentacija se također bori s ozljedama, naročito u obrani. Jeste li razgovarali s Dalićem o tome da mu ustupite neke od udarnih stopera?

- Ima tamo dosta igrača koji bi mogli pomoći, a hrvatska A reprezentacija ima važne utakmice. Nismo uopće pričali o tome da naše igrače šaljemo tamo. Mislim da to nema smisla jer su ti dečki nositelji reprezentacije i imaju puno utakmica. Tu temu uopće nismo dotaknuli. Drago mi je kad svaki igrač iz U21 dođe u A reprezentaciju. Oni koji su s nama dat će sve od sebe, i vjerujem da ćemo se kvalificirati na Euro - naglasio je Olić.

Gruzija je jako napredovala i sada je prošla skupinu...

- Odmah nakon ždrijeba smo ih pomno pratili. Ugodno su me iznenadili s obzirom na to da su bili u skupini s Nizozemskom i Švedskom. Sa Švedskom smo nedavno igrali i izgubili smo 5-2. Kad smo pogledali njihove utakmice, shvatili smo da to nije ekipa koja igra u niskom bloku. Žele igrati i nadigravati se, a momčad im je uglavnom sastavljena od igrača rođenih 2002. i 2003. godine. Imaju određene minute i sezone u seniorskom nogometu. Imaju i svoje slabosti, dobro smo ih proučili i idemo po dobar rezultat.

Mislite li da možete sve riješiti već u prvoj utakmici?

- Igraju se dvije utakmice, sumnjam da će se u prvoj sve riješiti. Mislim da će druga utakmica biti ona koja će odlučivati.

Kako mlade osloboditi pritiska?

- Većina ih nije igrala ovakve utakmice, koje odlučuju o plasmanu na Euro. No, ti dečki se svaki tjedan susreću s pritiskom pobjede, problemima oko trenera. Od početka igranja u seniorskom nogometu pod pritiskom su i to je dio posla. Vjerujem da će pritisak primiti pozitivno, da će biti opušteni i odigrati najbolje što mogu. Ne vidim razlog za strah od Gruzije, uz sav respekt. Oni nisu reprezentacija poput Francuske ili Portugala, s kojima smo igrali.

Olić je dao i osvrt na utakmicu protiv Grčke koja je bila ključna za prolaz u play-off.

- Bila je to stresna utakmica, njima je igrala samo pobjeda. Luda utakmica, vodili smo 2-0 pa sve prosuli u dvije minute. Na kraju smo zasluženo pobijedili i izborili dodatne kvalifikacije koje nam daju priliku da sudjelujemo među najboljim ekipama - zaključio je Olić.

Nakon obraćanja Olića, pred medije je stao i bek Hajduka Šimun Hrgović.

- Krenut ćemo na put ranije kako bismo se prilagodili na vremensku razliku. Nismo ih još detaljno proučavali, ali sad ćemo početi - rekao je Hrgović.

Važna utakmica, ima li pritiska?

- Nije nam prvi put, za Hrvatsku se uvijek igra pod pritiskom.

Vaš klub igra stalno pod pritiskom...

- Uvijek je pritisak, ali moramo dignuti glavu i ići po pobjedu.

Koliko ste proučili Gruzijce?

Ja osobno jesam, ekipno nismo, ali ćemo se pripremiti kroz par dana.

Koji je opći dojam o Gruziji?

- Imaju dobrih igrača, izbacili su nekoliko vrhunskih koji sada igraju u A reprezentaciji. Treba ih respektirati kao i svaku ekipu. Uzrvat na Rujevici. Meni je draže prvu utakmici igrati u gostima, a tako je i sada. Bez obzira na rezultat kod kuće imamo priliku proći dalje - zaključio je Hrgović.