Olić: Trebali smo u prvom dijelu riješiti utakmicu, a ova pobjeda posebno mi je draga zbog Silića

Hrvatska U-21 reprezentacija pobijedila je 2-0 Mađarsku u Budimpešti i tako stigla do treće uzastopne pobjede u kvalifikacijama za Euro. Izabranici Ivice Olića nalaze se na drugom mjestu, s utakmicom manje i bodom manje od prvoplasirane Turske. Ipak, pobjeda protiv Mađarske istaknula ih je kao favorite za osvajanje skupine i izravan plasman na Euro 2027.

- Došli smo s ciljem uzeti tri boda. Znali smo da nas čeka težak protivnik koji dosad nije pobijedio, ali ni izgubio utakmicu u kvalifikacijama. U prvom poluvremenu imali smo potpunu kontrolu, nekoliko sjajnih prilika i poluprilika koje smo morali bolje iskoristiti, i to je bila šteta jer nismo ranije zaključili utakmicu. Držali smo ih na životu i ovo im je bila posljednja šansa da se vrate u borbu za vrh tablice. U drugom dijelu bili smo nervozni, a onda smo zabili drugi gol koji nas je smirio - rekao je Olić za MAXSport.

Kako objašnjavate toliki pad u drugom dijelu?

- Nije došlo do opuštanja, nego su Mađari preuzeli rizik i iznenadili nas. Nestalo je mirnoće na lopti, a pogriješili smo s dodavanjima kroz sredinu i stvarali si neugodne situacije. Trebali smo ranije završiti utakmicu i iskoristiti dominaciju iz prvog dijela. No vratilo nam se. Drago mi je da je mreža opet ostala netaknuta, pogotovo zbog Silića. Čestitam dečkima na uspješnoj godini, pripremamo se za treći mjesec i utakmicu s Turskom, koja nam je glavni konkurent za prvo mjesto.

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako pripremate dečke za ovakve utakmice?

- U trećem mjesecu odredili smo cilj, a to je Euro 2027. Tada smo počeli pripremati ekipu za ono što nas čeka. U lipnju smo igrali prijateljske utakmice, upoznali se i trenirali. Na početku kvalifikacija nam je išlo u korist to što smo u prve dvije utakmice imali po jednu utakmicu mjesečno, pa smo imali dovoljno vremena za pripremu. Šlag na tortu bio je ovaj studeni, u kojem smo uzeli šest bodova - zaključio je Olić.

Luka Vušković vratio se iz A reprezentacije, za koju je zaigrao od prve minute protiv Farskih Otoka. Nakon toga procijenjeno je da je važniji i potrebniji U-21 reprezentaciji, pa je ponovno ponio kapetansku traku i asistirao za drugi gol protiv Mađarske.

- Mogli smo bolje ući u drugo poluvrijeme, ali dali smo sve od sebe i zasluženo pobijedili. Dobro je da smo opet imali čistu mrežu, dobro smo završili godinu i idemo još bolje u iduću - rekao je Vušković.

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Je li akcija iz koje je postignut drugi gol bila uigrana ili se ipak radilo o udarcu koji je završio na nozi Luke Tunjića?

- Rekao sam Tunjiću da prati akciju i dobro je to napravio. Sa Jagušićem sam se dogovorio da ću ja izvesti taj prekid. Umor je prisutan, ali nema veze. Najvažnije su dvije pobjede - zaključio je Vušković.