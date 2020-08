Olić: Zabio sam hat-trick Lyonu pa triput morao na doping test!

Na dosta utakmica sam zabio po tri gola, ali nikada nisam više zabio ovakav hat-trick, lijevom nogom, desnom i glavom. To je bila večer kada mi je baš sve polazilo za nogom...

<p>Uh, kako vrijeme leti, pa tih 10 godina mi je baš proletjelo, ali evo sudbine su se isprepletale, povijest se ponavlja. Opet će se u polufinalu Lige prvaka naći Bayern i Lyon, a svjestan sam kako to odmah aludira i na one moje golove Lyonu, pa i našu veliku pobjedu za finale Lige prvaka, priča <strong>nam Ivica Olić</strong> (40).</p><p>Da, baš kako je i legendarni hrvatski reprezentativac rekao, povijest se ponavlja. Bayern i Lyon sastali su se u polufinalu Lige prvaka te 2010. godine, Bavarci su iz prve utakmice imali minimalnu prednost (1-0), pa morali put Lyona, a tamo je junak cijele priče bio - Ivica Olić. Hrvatski nogometaš na Gerlandu je odigrao jednu od najboljih utakmica karijere, zabio hat-trick u pobjedi (3-0) Bayerna i plasman u veliko finale. Deset godina poslije, Bayern i Lyon se opet bore za finale, a ovaj put je tu Ivan Perišić.</p><p>- Sjećam se tih dana, kako ne bih? U prvoj utakmici smo se mučili, imali i igrača manje, pa sam zamijenjen već na poluvremenu. A onda me u Lyonu trener opet stavio otpočetka, ulog je bio velik, osjećao se velik pritisak. Gledajte, Lyon je tih dana bio velika momčad, redovito su igrali četvrtfinala ili polufinala Lige prvaka, bilo je tu i nervoze, ali ja sam se baš osjećao dobro - kaže Ivica Olić, pa nastavlja:</p><p>- Osobno sam bio u odličnoj formi, čak prepun samopouzdanja, ma pucao sam od snage i energije u to vrijeme. A ta noć u Lyonu, to je jedan od onih dana kada god i kako god udarite loptu, ona završi u mreži. Iz tri udarca sam zabio tri gola, Hugo Lloris je bio potpuno nemoćan. Bila je to večer za pamćenje, zabio sam baš pravi hat-trick, poentirao i lijevom i desnom nogom, ali i glavom. </p><p>A popularni Ola sljedećih je dana često morao i na doping testove...</p><p>- Vjerujte, to mi se nikada nije dogodilo, poslije te utakmice sam u 10 dana triput morao na doping test. Slučajno ili ne, ne znam, ali sjećam se izjava tadašnjeg predsjednika Lyona koji je javno rekao kako 'ne zna što je Ivica Olić uzeo prije utakmice jer je nemoguće da netko može toliko trčati'. Vjerojatno me nije dobro poznavao, haha. Ali da, sljedećih sam dana jako često išao na doping testove, naravno sve je prošlo bez problema.</p><p>Jeste li u životu još koji put zabili takav, pravi hat-trick?</p><p>- Ne, nikada. Znalo se događati u HNL-u, Rusiji, pa i Njemačkoj da sam na utakmici zabio tri gola, ali nikada taj dvoboj ne bi završio 3-0. I nikada tri gola na utakmici više nisam zabio lijevom nogom, desnom i glavom. To mi se dogodilo samo taj put u Lyonu, to je bila večer kada vam sve polazi za nogama. I što god napravili, ispadne dobro. A to je bila Liga prvaka, to se pamti. Evo, kad bih došao u Engleskoj, svi bi pričali o mom golu Man. Unitedu, kada bih došao u Francusku, svi pamte hat-trick Lyonu. Takve stvari ne blijede.</p><p>A gdje vam je dres s te utakmice?</p><p>- E, mislim kako sam ga zamijenio odmah nakon utakmice, no lopta s tog dvoboja mi je i dalje u vitrini. Nju ne dam nikome, haha.</p><p>Kako vi stojite s poviješću, bi li se sjetili svih suigrača, cijele momčadi i početne postave Bayerna s te utakmice?</p><p>- Ma da, s time ne bih imao nikakvih problema. Ono, znam kako su išle akcije, to mi je namjestio golove, teško je to zaboraviti. Možda bi u nekom najgorem slučaju promašio jednog igrača, ali stvarno sumnjam, dobro pamtim takve stvari.</p><p>Vratimo se malo današnjim vremenima, Bayern i Lyon su opet u polufinalu Lige prvaka...</p><p>- E, da kažem kako sam Lyon očekivao u polufinalu - nisam. Imali su jako težak put, vjerojatno bi im svi mi koji se bavimo nogometom dali najmanje šanse za dolazak u ovu fazu natjecanja. Ma ne samo zbog kvalitete, nego Francuzi uopće nisu igrali nogomet tijekom korone. Prekinuli su sve aktivnosti, bili u 'praznom hodu'. Samo su trenirali, kasnije počeli igrati prijateljske utakmice. A onda su 'riješili' i Juventus i Manchester City. Svaka im čast.</p><p>Za plasman u finale trebaju još 'riješiti' vaš Bayern?</p><p>- Gledajte, uz sav respekt Lyonu, za Bayern je ovo puno bolja opcija nego da su igrali s Man Cityjem. Iako, u jednoj utakmici može biti svega, u to smo se već puno puta uvjerili. Lyonu su se možda i poklopile neke stvari, pitanje je kako bi se u dvije utakmice nosili s Man. Cityjem, možda bi sve na kraju ispalo drugačije. Bayern igra sjajno, u pravoj su formi, imaju strašan igrački kadar, željni su uspjeha i jako motivirani. Vjerujem da će Bavarci dohvatiti to željeno finale. </p><p>Ivan Perišić igra u sjajnoj formi...</p><p>- Ja sam vjerojatno bio jedan od njegovih najvećih zagovornika za dolazak u Bayern, puno sam s tadašnjim trenerom Nikom Kovačem pričao o njemu. Na kraju, Niko je baš inzistirao na dolasku Perišića, iako su u klubu gledali i neke druge opcije. Ivan Perišić je na početku bio sjajan, imao odlične brojke, ali mu je na jednom treningu slomljena kost, pa je morao pauzirati 3,5 mjeseca. Njemu je na kraju pogodovala pauza zbog korone, vratio se na teren, a sada se vidi i kakav je karakter.</p><p>Ivica Olić o hrvatskom reprezentativcu nastavio je pričati u superlativima...</p><p>- Evo, sada vidim kako ga opet u Bayernu žele otkupiti, dati za njega 20 ili koliko već milijuna eura. Razumijem kako razmišljaju u Bayernu, oni su cijelo vrijeme 'kupovali vrijeme', željeli su vidjeti kako će se Perišić oporaviti, kakav vratiti na teren. A sada im se opet protiv Chelseaja i Barcelone, pa i u finalu njemačkog Kupa pokazao sjajnim pogotkom, njemu je svjesno zaigra li od prve minute ili uđe s klupe, Perišić uvijek nešto napravi.</p><p>Vidite li ga vi i sljedeće sezone u Bayernu?</p><p>- Volio bih da ostane tu, pričao sam s njim dosta, a najvažnije što je on potpuno opušten. Zna koliko vrijedi, ima još ugovor s Interom, cijene ga na sve strane. On je po meni jedan od najefektivnijih krilnih igrača, gdjegod je igrao uvijek je imao odlične brojke, to ljudi prepoznaju. Već je u puno navrata pokazao što i koliko može, ne brinem se ja za njega. Ode li u Englesku, vrati u Inter ili ostane u Bayernu, s njim se ne može pogriješiti.</p><p>Zanimljivo, u polufinalima Lige prvaka 2010. i 2020. godine u momčadi Bayerna i dalje su Thomas Müller i David Alaba.</p><p>- Velika stvar trenera Flicka je što je u kratkom vremenu, poslije odlaska Nike Kovača, uspio vratiti momčad na pravi kolosijek. Bayern je bio u krizi, imali su problema, a danas imaju nevjerojatno velik niz utakmica bez poraza i igraju fantastično. Thomas Müller je opet svima pokazao kakav je igrač, već su ga otpisali i u njemačkoj reprezentaciji, a sada ga opet tamo žele vratiti. On je timski igrač, kad osjeti povjerenje trenera i da je bitan, uvijek će pokazati klasu, mene ne čude njegove ovakve partije. </p><p>Ipak, i Olića je u dresu Bayerna iznenadilo jedno ime...</p><p>- Alphonso Davies! Ma taj me dečko oduševio. Doveli su ga kao krilnog igrača iz Kanade, a onda ga je zbog brojnih problema s braničima Niko Kovač prvi stavio na lijevog beka. Tu je odigrao fantastično i sada se isprofilirao na toj poziciji. Zbog njega je Alaba prebačen na stopera, a Davies postao nezamjenjiv na lijevom beku. Nevjerojatno mi je da igrač u tim godinama nema defenzivnih problema, postavlja se vrhunski, donosi kvalitetu više prema naprijed, svaka mu čast.</p><p>Kako ste vi doživjeli Bayernovo 'ruganje' s Barcelonom?</p><p>- Već u prvih 10-ak minuta bilo je jasno da ćemo gledati utakmicu s puno golova, obje su momčadi krenule u nadigravanje, sredine terena nije bilo. No, Barcelona je poslije 2-1, pa 3-1, potpuno izgubila kontrolu utakmice, Bayern je bio fantastičan. Sada je jasno kako je Barcelona zakasnila sa smjenom generacije, nisu na vrijeme pronašli svježu krv, to se vidi. Ma s kim god sam pričao prije utakmice, baš svi su bili uvjereni kako dalje ide Bayern, nevjerojatno kako baš nitko nije vjerovao Barceloni - kaže Ivica Olić, pa za kraj dodaje:</p><p>- Realno, Bayern je danas otišao daleko ispred Barcelone, iako nitko nije mogao sanjati da će završiti 8-2. No, vidjelo se kako su Bavarci moćniji i prodorniji. I ako kod njih ne zabije Lewandowski, gol će vam zabiti drugih pet igrača. U Barceloni je sve drugačije postavljeno, ako ne zabije Leo Messi, nema ni Barcelone. A ni Messi u posljednje vrijeme više nije na prijašnjem nivou, pa i Barcelona prečesto ispada kao sasvim obična momčad.</p>