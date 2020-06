Olimpijci: Klečat ćemo! MOO ih želi kazniti, oglasio se Trump: Tko kleči, ja ga ne želim gledati

Sportaši su predugo morali birati između natjecanja u tišini i vjerovanja u ono što je ispravno. Vrijeme je za promjene. Svaki sportaš mora biti osnažen za korištenje svojih platformi, smatra Global Athlete

<p>Nedavna izjava Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) i Međunarodnog paraolimpijskog odbora (IPC) da će se sportaši koji 'kleče' u znak solidarnosti s antirasističkim pokretom suočiti s zabranama, očito je kršenje ljudskih prava, smatra <strong>Global Athlete</strong> pokret sportaša.</p><p>- Sportaši su predugo morali birati između natjecanja u tišini i vjerovanja u ono što je ispravno. Vrijeme je za promjene. Svaki sportaš mora biti osnažen za korištenje svojih platformi, gesta i glasa. Šutnja sportaša dovela je do ugnjetavanja, tišina je dovela do zlostavljanja, a šutnja je dovela do diskriminacije u sportu - navode iz udruga Global Athlete, koja okuplja olimpijce iz cijelog svijeta.</p><p>Reuters podsjeća na <strong>"pravilo 50 Olimpijske povelje"</strong> da "niti jedna vrsta demonstracija ili politička, vjerska ili rasna propaganda nije dozvoljena na bilo kojim olimpijskim lokacijama, prostorijama ili u drugim područjima".</p><p>Sportaši koji krše pravila podložni su disciplinskim kaznama, a MOO je siječnju izdao smjernice u kojima je razjašnjeno da sankcije uključuju i zabranu klečanja.</p><p>- Sadašnje vođenje globalnog sportskog pokreta stavilo je sportaše u nemoćni položaj. Sportaši rijetko dobivaju priliku iznositi mišljenje o pravilima i razvoju sporta, unatoč tome što su najvažniji dionici. Bez sportaša sport ne postoji. Licemjerno je reći sportašima da se drže svog sporta i da se drže izvan politike, dok MOO i IPC dosljedno djeluju u politici u svoju korist - smatraju u Global Athleteu.</p><p>- Sportaši posvećuju godine svog života kako bi se kvalificirali na Olimpijske i Paraolimpijske igre. Ako sportaši žele govoriti, poštujući druga prava i slobode koje su detaljno opisane Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, MOO bi trebao prihvatiti različita mišljenja - navodi se u priopćenju.</p><p>MOO je nedavno izjavio kako poštuje prava sportaša na izražavanje svojih osjećaja i mišljenja zbog smrti Afroamerikanca Georgea Floyda.</p><p>- MOO u potpunosti poštuje što su mnogi sportaši davali izjave na društvenim mrežama. To je njihovo pojedinačno pravo i to je pravo koje u potpunosti podržavamo - rekao je glasnogovornik MOO-a.</p><p>Sportske organizacije, uključujući Američki olimpijski i paraolimpijski odbor, također su izrazile solidarnost "sa svima koji se bore za dobro". Predsjednik Njemačke olimpijske sportske konfederacije Alfons Hoermann je u razgovoru za ZDF podržao sportaše da "podignu svoj glas".</p><h2>Oglasio se i Trump</h2><p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> poručio je u nedjelju da neće gledati utakmice NFL-a i nogometne reprezentacije SAD-a ako igrači budu klečali za vrijeme intoniranja nacionalne himne.</p><p>Američki nogometni savez prošlog tjedna priopćio je kako je odustao od zahtjeva da igrači stoje za vrijeme himne, rekavši da je politika pogrešna i da ometa pokret Black Lives Matter.</p><p>Politika je usvojena 2017. godine nakon što je članica američke ženske nogometne reprezentacije Megan Rapinoe kleknula tijekom himne prije utakmice u znak solidarnosti s NFL-ovim igračem Colinom Kaepernickom koji je kleknuo da upozori na rasnu nepravdu.</p><p>- Neću to više gledati - napisao je na Twitteru Trump.</p><p>- A čini se da i NFL kreće u tom smjeru, ali ja to neću gledati - rekao je Trump.</p><p>Povjerenik NFL-a <strong>Roger Goodell</strong> rekao je ovog mjeseca da je liga pogriješila ne slušajući igrače osuđujući rasizam u zemlji koju su zahvatili masovni prosvjedi zbog policijske brutalnosti protiv crnaca, posebice nakon što je prošli mjesec u Minneapolisu ubijen George Floyd crnac kojem je bijeli policajac kleknuo na vrat.</p><p>Trump je glasno kritizirao igrače koji su klečali za vrijeme intoniranja himne, a prije je na Twitteru napisao da NFL igrači, koji su to učinili, "ne poštuju američku državu i njenu "zastavu". </p>