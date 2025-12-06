Olimpijska baklja krenula je na put kroz 300 gradova po Italiji

Olimpijska baklja za Zimske olimpijske igre Milan-Cortina 2026. započela je svoj put po Italiji u subotu ujutro u Rimu, a plivač Gregorio Paltrinieri bio je prvi od 10.001 nositelja baklje koji će je nositi do svečanosti otvorenja 6. veljače 2026.

Paltrinieri, olimpijski prvak iz 2016. u disciplini 1.500 m slobodno, krenuo je u 10 sati sa Stadio dei Marmi. Plivač, odjeven kao i svi ostali nositelji baklje u bijelu kapu i bijeli kombinezon s narančastim i žutim rubom, trčao je 200 metara prije nego što je zapalio još jednu baklju koju je nosila bivša mačevateljica Elisa Di Francisca.

Foto: Remo Casilli

Dvostruka olimpijska pobjednica u mačevanju zatim je predala baklju još jednom velikom imenu talijanskog sporta Gianmarcu Tamberiju koji je osvojio zlato u skoku u vis na Igrama u Tokiju 2021.

Štafeta s bakljom zatim će proći kroz najpoznatije znamenitosti talijanske prijestolnice: Trg svetog Petra, Panteon, Carske forume i Koloseum. Dolazak na ovoj prvoj dionici bit će u ranim večernjim satima na Piazza del Popolo.

Olimpijska baklja, koju nose sportaši, umjetnici i obični ljudi, prijeći će ukupno 12.000 kilometara u 63 dana, prolazeći kroz više od 300 gradova diljem Italije, uključujući Sienu, Agrigento, Pompeje, Firencu, Veneciju i Como, prije nego što stigne u Milano 5. veljače, dan prije svečanosti otvorenja na nogometnom stadionu San Siro.

Prema olimpijskoj tradiciji, plamen je započeo svoje putovanje 26. studenog u Olimpiji, rodnom mjestu Igara 776. godine prije Krista, gdje je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta korišten rezervni plamen.

Ove Olimpijske igre, četvrte koje je organizirala Italija, nakon Rima 1960., Cortine d'Ampezzo 1956. i Torina 2006., označavaju povratak u Alpe, izvornu kolijevku Zimskih igara, nakon dugog i često kontroverznog prekida u zemljama bez velike tradicije zimskih sportova.