Fantastični Nikola Karabatić odveo Francusku do bronce...

U utakmici koja je po mnogima mogla i trebala biti finale Europskog prvenstva Francuska je pobijedila Dansku 32-29 i osvojila svoju drugu europsku broncu u povijesti. Savršenu utakmicu odigrao je Nikola Karabatić i rukometnom svijetu jasno pokazao kako pravi sportaši igraju utakmice za broncu.

Zabio je devet golova, imao šest asistencija i poručio navijačima i stručnjacima da su ipak mogli malo pričekati s izborom najbolje momčadi prvenstva.

Danci su od samog starta bili nervozni iako su poveli u prvih desetak minuta, no njihov ponajbolji igrač na ovom prvenstvu Lauge Schmidt radi nevjerojatnu glupost i dobiva duplo isključenje na koje se nadovezao i Zachariassen sa svojim isključenjem. Tu se Francuska odvojila i sačuvala prednost do kraja, a njihov najbolji rukometaš dominirao je u obrani i napadu, a tijekom time-outa i na klupi...

Prije utakmice čule su se priče da se Francuzima, trostrukim prvacima Europe, jednostavno ovakva utakmica ne igra. Kao, njima je to ispod časti, no čak i bez ozlijeđenog Mema, svog ponajboljeg igrača u Hrvatskoj, s veteranima Sorhaindoom, Guigouom i Karabatićem u velikoj minutaži potpuno su zasluženo osvojili broncu.

No, ne ako se pita Dance. Oni su na kraju imali puno prigovora na suđenje rumunjskog sudačkog para, Din - Dinu, koji je na startu Eura razbjesnio Vujovića i ne bi trebalo čuditi ako odluče poslati prigovor EHF-u. Gotovo sve dvojbene situacije dosudili su u korist Francuske, a posebno je danske igrače i trenere iznervirala 'ukradena' lopta na samom kraju utakmice. Lauge je trčao u kontru, vodio loptu, primio je u ruku, napravio tri koraka i zabio gol. Sve po pravilima, pokazala je snimka. No ne i Rumunji, oni su tu vidjeli duplo vođenje i uzeli Dancima loptu, a bilo je to na -2 Danske na samom kraju utakmice. I tu se Danska raspala, Francuska radi razliku, bježi na + 4 i povratka više nije bilo.

Karabatićev učinak već smo spomenuli, po pet golova su zabili Mahe, Abalo, Sorhaindo, Porte četiri... Dumoulin utakmicu je završio s osam obrana, no pobjedu je sačuvao zapravo Gerard. Omeyerov nasljednik sjedio je na klupi do 55. minute, a onda kad su Danci stisnuli došao na gol i obranio tri lopte od pet udaraca. Tako to rade velike momčadi...

