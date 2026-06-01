Olmissum je deklasirao Rijeku i odveo finale u petu utakmicu

Olmissum je na domaćem parketu SC-a Ribnjak u Omišu pred oko 1000 gledatelja svladao Rijeku 6-1 pa će futsal prvaka Hrvatske odlučiti peta, odlučujuća utakmica, koja se igra u subotu u Rijeci. Prethodna tri finalna ogleda bila su izjednačena i neizvjesna, ali četvrti je završio bez drame. Rijeka je u prva dva domaća susreta slavila 3-1 i 5-4 nakon produžetaka, a Olmissum je uzvratio u Omišu. Najprije je nakon ruleta kaznenih udaraca smanjio na 2-1 u seriji, a večeras je u četvrtom susretu finala deklasirao goste 6-1 i produžio nadu u osvajanje naslova prvaka.

Omiš: Četvrta utakmica finala SuperSport Hrvatske malonogometne lige, MNK Olmissum - HMNK Rijeka | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ako izuzmemo neprimjerene povike i bacanje predmeta s tribina riječke dvorane na teren, treba konstatirati kako je i ovoga puta finalna serija bila najbolji promotor hrvatskog futsala, najgledanijeg dvoranskog sporta. Igrao se sjajan futsal, igrači su se unatoč velikom ulogu uglavnom zadržali u granicama sportskog nadmetanja, dvorane su bile lijepo popunjene, a nije bilo previše povika ni na djelitelje pravde, čemu je vjerojatno pridonijelo i uvođenje VAR-a.

Krenulo je obostrano žestoko, napadački, s dvije vrlo lijepe prilike domaće momčadi u prvoj minuti. Udarci Sušca i Kovačevića otišli su malo pokraj Saafova gola, kao nešto kasnije i Đurićeva kontra te pokušaj pronalaženja Kovačevića. U prve tri minute omiški uragan sručio se na riječku obranu i pravo je čudo da neka od prilika nije završila golom. Pune ruke posla imao je gostujući vratar Saaf, koji je u početnih sedam minuta upisao isto toliko obrana.

Jedinu opasniju situaciju pred golom domaće momčadi zakuhao je nakon desetak minuta igre vratar Rozga, koji je pogrešno dodao loptu, ali se uspio na vrijeme vratiti i presjeći pokušaj loba Riječana. I kako to obično biva, tko ne iskoristi svoje prilike, primi gol. Riječani su uporno pokušavali napraviti prostor i izolaciju svojega ponajboljeg igrača Rafinhe s nekim od Omišana na lijevoj strani napada. Brazilac je dugo lomio obranu domaće momčadi, a na kraju je uputio ne pretjerano opasan udarac prema golu, koji je sretni i spretni Fernandez skrenuo u mrežu za početno vodstvo.

Omišani su darovali goste, ali gosti su im nekoliko minuta nakon toga uzvratili. Ubačaj visokog Barbarića u vlastitu je mrežu skrenuo Turk. Momčad Frane Despotovića nastavila je s dominacijom, a tri minute prije kraja prvog poluvremena domaći su “prodali” fintu iz auta gostujućoj obrani, uhvatili je na spavanju pa je Kovačević izbliza zabio za 2-1. Do kraja prvog dijela gosti su imali više od igre, u nekoliko navrata preko Turka i Rafinhe opasno prijetili i umalo kaznili pogreške domaće momčadi, ali na odmor se otišlo s 2-1 za Olmissum.

U drugom poluvremenu Olmissum je ponovno krenuo bolje. Saaf je opet imao pune ruke posla s udarcima suparničkih igrača, ali ni on nije mogao sve pohvatati. Dugu Rozginu loptu prihvatio je Kovačević, Fetić mu ju je pokušao oduzeti, ali je “ispao”, pa hitrom Kovačeviću nije bio problem matirati Saafa za 3-1. Ubrzo je Copić imao priliku povećati vodstvo, ali nije bio precizan. Potom je Saaf skinuo bombu Barbarića, a Kovačević je pucao pokraj vratnice.

Činilo se da Olmissum neće uspjeti slomiti otpor Riječana, ali na kraju je lijepu akciju golom za 4-1 okrunio Kovačević, devet minuta prije kraja utakmice. Trener Rijeke nije imao izbora pa je zaigrao na rizik, s igračem-vratarom, ali vrlo brzo Omišani su preko Vanhe kaznili izgubljenu loptu gostiju i povećali vodstvo. Potom je zabio i Kirevski za 6-1 i tu je priči bio kraj.

Momčad Frane Despotovića ušla je u četvrti susret s puno više energije i agresivnosti, a kada je došla do prednosti, bilo je samo pitanje hoće li uspjeti odoljeti ipak iskusnijim gostima, koji imaju više utakmica u nogama i znaju kako se osvajaju naslovi prvaka. Večeras je uspjela, a pitanje je kako će se postaviti u Rijeci, gdje će se odvijati slična priča kao u prva dva ogleda. U petoj, odlučujućoj utakmici Olmissum se mora othrvati pritisku iskusnih suparnika, ali i pritisku s tribina. U drugom susretu u Rijeci pokazao je da može.