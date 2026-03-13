Olmissum pobijedio Dinamo u derbiju i izjednačio se na vrhu!

Olmissum je pobijedio Futsal Dinamo 4-2 u derbiju 15. kola Hrvatske malonogometne lige i preuzeo vrh ljestvice!

Već u trećoj minuti zabio je Sušac za 1-0, ali četiri minute kasnije Gudasić pogađa za 1-1. U devetoj Kovačević zabija za 2-1, ali odmah uzvraća Kalajdžić za 2-2, a onda u 11. opet domaćin vodi, strijelac je Barbarić.

U drugom poluvremenu pao je samo jedan gol, a strijelac je za domaće bio Copić u 31. minuti. Dinamo je u zadnjih pet minuta igrao s golmanom igračem, ali domaćin je sačuvao svoje vodstvo.

Omišani su stigli do sedme domaće pobjede na svom parketu, a imaju i jedan remi te nijedan poraz. Bodovno su se izjednačili s Dinamom na vrhu, obje momčadi sada imaju po 31 bod, ali Rijeka ih može oboje preskočiti ako pobijedi Torcidu.