Olmissum šokirao krcati Dom sportova i izjednačio u finalu

Prije tri dana Futsal Dinamo pobijedio je Olmissum u spektaklu (6-4) i poveo 1-0 u finalnoj seriji hrvatskog prvenstva. Na valu euforije i grotla Doma sportova II, nadali su se kako će u ponedjeljak doći na korak od naslova, ali im je Olmissum pokvario planove i utišao Bad Blue Boyse.

Gosti iz Omiša slavili su 2-0 i izjednačili na 1-1 u finalu. Bila je to čvrsta i podjednaka utakmica, neusporediva s prvom finalnom, a Olmissum je pobjedu osigurao u samoj završnici kada se Dinamo otvorio. Iskoristili su to gosti pa golovima Bukoveca i Hrstića došli do vrijedne pobjede na užarenom terenu.

Druga utakmica finala SuperSport HMNL-a između Futsal Dinama i Olmissuma | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Bad Blue Boysi opet su stvorili čudesan ambijent, a najveća zvijezda na tribinama bio je Stefan Ristovski koji je došao podržati futsalaše dan nakon velike pobjede Dinama na Rujevici. Izmamio je ovacije tribina, fotografirao se s navijačima pa uživao u utakmici, ali momci u plavom večeras su ipak morali čestitati suparniku.

Druga utakmica finala SuperSport HMNL-a između Futsal Dinama i Olmissuma | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Finalna serija seli u Omiš gdje će se igrati u petak, a naslov će osvojiti momčad koja prva dođe do tri pobjede.