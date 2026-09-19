Olmo: Dalić me zvao da dođem igrati za Hrvatsku. Dinamo mi je sve dao, tu sam postao čovjek

Svjetski prvak Dani Olmo uvijek rado govori o razdoblju karijere koje je proveo u Hrvatskoj. Španjolski reprezentativac gotovo svaki put kada dobije priliku spomene Dinamo, Zagreb i iskustvo koje je stekao tijekom boravka u Hrvatskoj. O svom nogometnom i životnom putu govorio je i u DAZN-ovu dokumentarcu "Come On Fútbol", koji datira iz 2023. godine, ali je na DAZN-ovom programu ponovno u prvom planu i emitirat će se iza ponoći sa subote na nedjelju.

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U Zagreb je stigao kao tinejdžer, nakon što je prethodno trenirao u Barceloninoj akademiji La Masiji. Sa samo 16 godina napustio je katalonski klub i bez odštete preselio se u Dinamo. U Maksimiru je postupno izrastao u jednog od nositelja momčadi.

- Želio sam biti dio sportskog projekta, a Dinamo mi je to i omogućio. Nije sve savršeno kad napustiš Barcelonu. U Hrvatskoj sam to shvatio, postao sam čovjek, na terenu i izvan njega.

Olmo je za Dinamo odigrao 124 utakmice, uz 34 zabijena pogotka i 28 podijeljenih asistencija. U siječnju 2020. ostvario je transfer u Leipzig vrijedan 34 milijuna eura, čime je tada postao najskuplji izlazni transfer u povijesti zagrebačkog kluba. Olmov nogometni put nekoliko godina kasnije ponovno ga je doveo u Barcelonu. Katalonski klub u ljeto 2024. doveo ga je iz Leipziga za 55 milijuna eura, čime se nakon gotovo desetljeća vratio u sredinu u kojoj je napravio prve nogometne korake.

Zagreb: Dani Olmo pozdravio je navijače Dinama | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Posebno mjesto u njegovoj priči zauzima Hrvatska i zbog reprezentativnog izbora. Olmo je 2018. godine, unatoč tome što ga španjolska reprezentacija tada nije pozvala, odbio mogućnost nastupa za Hrvatsku pod kormilom Zlatka Dalića.

- U tom sam trenutku bio najbolji igrač HNL-a, a španjolska reprezentacija me nije zvala. Ali rekao sam im da ne želim. Zahvalio sam im, no moj san bio je igrati za Španjolsku.

Govorio je i o ljudima koje je upoznao tijekom života u Hrvatskoj te o njihovim iskustvima iz Domovinskog rata. Upravo su na njega, kako je objasnio, posebno snažan dojam ostavili ljudi koji su prošli ratne strahote.

- Nogomet može pomoći na razne načine. Mi nogometaši smo utjecajne osobe, iako ponekad ne razmišljamo tako. Želio sam Hrvatskoj pomoći svojim dolaskom. Na mene su najviše utjecali ljudi koji su proživjeli rat, a među njima je bilo i nogometaša. Neki nisu imali ruku ili nogu. Govorim o klupskim legendama, izjavio je.