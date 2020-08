Njegov Leipzig je u sjajnoj sezoni dogurao do polufinala nakon \u0161to su u skupini zavr\u0161ili ispred Lyona, Benfice i Zenita, a onda su u osmini finala izbacili Tottenham te u \u010detvrtfinalu sna\u017eni Atletico Madrid. Ipak, PSG je bio prejak.\u00a0

<p>U utorak je igrao polufinale Lige prvaka sa svojim Leipzigom protiv velikog PSG-a, već u srijedu stigao u Zagreb, ali svejedno se zaželio nogometa. Već u petak <strong>Dani Olmo</strong> (22) je gledao susret Druge HNL između Hrvatskog dragovoljca i Osijeka 2 (2-1).</p><p>I to je on. Mladić koji 24 sata dnevno razmišlja o nogometu. I kada je na godišnjem.</p><p>U siječnju je nakon pet godina napustio Dinamo i Zagreb, ali rekao je da će se uvijek vraćati u svoj drugi dom. To je grad u kojem se afirmirao kao igrač i kao osoba te postao ono što je danas. Jedan od najboljih mladih nogometaša na svijetu i igrač koji je već s 22 godine igrao polufinale Lige prvaka. </p><p>Njegov Leipzig je u sjajnoj sezoni dogurao do polufinala nakon što su u skupini završili ispred Lyona, Benfice i Zenita, a onda su u osmini finala izbacili Tottenham te u četvrtfinalu snažni Atletico Madrid. Ipak, PSG je bio prejak. </p><p>U Zagreb je došao posjetiti brata Carlosa te napuniti baterije za sljedeću sezonu koja za njegovu momčad počinje već 12. rujna. </p><p>- Bratu se jako sviđa u Hrvatskoj i želi ostati, a i obitelj želi da Carlos ostane. Znam da su neki ljudi iz hrvatskih prvoligaša pitali za njega. Moramo vidjeti što će biti. Bit će super ako ostane u Hrvatskoj i uspije. Bili bismo svi sretni. On sigurno može igrati nogomet na visokoj razini - rekao je Dani nedavno za Sportske novosti.</p><p>I dok se on odmara u Zagrebu, iz Madrida je došlo veliko priznanje. Izbornik Luis Enrique ga je pozvao u reprezentaciju za utakmice u Ligi nacija. I to je samo početak za ovog mladića kojeg čeka blistava karijera. Došao je praktički kao dijete u nepoznatu zemlju, a pet godina kasnije postao fantastičan nogometaš kojem je samo nebo granica. </p><p>Dani je u polusezoni za njemački klub zabio pet golova, a nadamo se da će sljedeće sezone ta brojka biti puno veća. </p>