Olmo nadigrao Felixa, Joao je priznao: 'Vrijedim dva mil. €'

Ne razumijem se u tržište ni u vrijednosti igrača, to je problem predstavnika i predsjednika klubova, ja se držim samo igranja, rekla je 19-godišnja zvijezda Benfice Joao Felix za Marcu.

Otkupna klauzula mu je 120 milijuna eura, što je po mnogima pretjerano, a u utakmicama Dinama i Benfice nadigrao ga je talent modrih Dani Olmo.

Još je nakon prvog susreta rečeno, ako Felix vrijedi 120, Olmo vrijedi 200! A u šali je Felix prokomentirao koliko vrijedi:

- Ma vrijedim dva milijuna eura, dobro je to, ha ha - prenio je njegove riječi portugalski Record.

Dotakao se Felix i svoje budućnosti, žele ga i Real i Barca, ali ipak - zasad razmišlja najviše o Benfici:

- Više me privlači španjolska liga od engleske, ali nisam imao vremena razmišljati o tome što me prate Real i Barcelona. Stvari se same riješe kada najmanje to očekujemo, a to su dvije najveće momčadi svijeta koje pratim još od djetinjstva. Ali zasad želim biti ovdje, ovdje se osjećam odlično.

Rekao je i koga smatra najboljim nogometašem svijeta:

- Cristiano Ronaldo godinama je bio najbolji na svijetu i ostat će još dugo. On fali Realu, on je fenomenalan radnik i primjer svima. Želio bih igrati s njim u reprezentaciji, to bi bilo uzbudljivo.