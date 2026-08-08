Olmo: Iz Dinama su mi čestitali! Ići će oni u Ligu prvaka sigurno

Bivši igrač Dinama i trenutačni član Barcelone Dani Olmo osvojio je Svjetsko prvenstvo sa Španjolskom i proživio ljeto iz snova. Kad god može, spomene Hrvatsku i Dinamo u pozitivnom svjetlu, a slično je napravio i u intervjuu kojeg je dao za Sportske novosti, a s njim je popričao Davorin Olivari.

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Koja je tajna izbornika Luisa de la Fuentea i sjajnog Svjetskog prvenstva?

- S našim izbornikom osvojio sam i naslov prvaka Europe u U-21 reprezentaciji, na Olimpijskim igrama smo osvojili srebro, Ligu nacija, sad smo prvaci Europe. Sve smo uzeli s Luisom de la Fuenteom. Dobro nam ide, zar ne? Ma, svi se mi dobro znamo, svi imamo zajedničko iskustvo od prije, jedino novo lice je zapravo Lamine Yamal. Mi smo i na nekim bivšim velikim natjecanjima igrali dobro, neke stvari se nisu poklopile, ali sad je sve došlo na svoje.

Prokomentirao je i Dinamo.

- Ide Dinamo prema Ligi prvaka. Čestitali su mi iz Dinama na naslovu svjetskog prvaka.

Foto: Amanda Perobelli

Uvijek skromni Dani nije u potpunosti zadovoljan svojim performansom na SP-u.

- Mogu kazati da sam igrao na dobroj razini. Zadovoljan sam s svojom izvedbom, ali prije svega zato što mi je pomogla momčad. To je bilo najvažnije. Ipak, mislim da uvijek ima stvari u mojoj igri koje mogu poboljšati.

Naravno, pratio je i igre Hrvatske na SP-u.

- Hrvatska je ispala rano, ali bilo je to protiv Portugala, jednog od jasnih favorita za sam vrh na Svjetskom prvenstvu. I to uz određene kontroverze, znamo o čemu govorimo, zar ne? Ne želim tu ulaziti u bilo kakve analize, ali Hrvatska se i na ovom Svjetskom prvenstvu borila kao i uvijek.

Foto: Hannah McKay

Na pitanje kojeg Hrvata bi doveo u Barcelonu imao je samo jedan i hitri odgovor.

- Joško Gvardiol!