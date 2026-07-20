Olmo iz HNL-a do vrha svijeta... A ovi su su bivši HNL-ovci osvajali kontinentalne naslove

Dani Olmo stigao je, osvojivši Svjetsko prvenstvo, do najvećeg uspjeha karijere. Bivši nogometaš Dinama već je ostvario zavidnu karijeru. Posebno je uspješan na reprezentativnoj razini. Za "furiju" je do sada sakupio 58 nastupa, zabio 12 golova, a sa Španjolskom je osvojio Europsko prvenstvo do 21 godine, Ligu nacija, Europsko i Svjetsko prvenstvo. I da, već godinama u reprezentaciji nosi "desetku", a tu čast imaju samo najveće nogometne klase.