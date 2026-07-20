Obavijesti

Sport

Komentari 5
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
VELIKI USPJEH PLUS+

Olmo iz HNL-a do vrha svijeta... A ovi su su bivši HNL-ovci osvajali kontinentalne naslove

Piše Hrvoje Tironi,

Dani Olmo bio je pet godina dio HNL-a, jedan od predvodnika generacije koja je Dinamu nakon 49 godina donijela europsko proljeće. Priče Henriqueza, Eduarda i Dialla se razlikuju od onih Bobića i Bennacera...

Dani Olmo stigao je, osvojivši Svjetsko prvenstvo, do najvećeg uspjeha karijere. Bivši nogometaš Dinama već je ostvario zavidnu karijeru. Posebno je uspješan na reprezentativnoj razini. Za "furiju" je do sada sakupio 58 nastupa, zabio 12 golova, a sa Španjolskom je osvojio Europsko prvenstvo do 21 godine, Ligu nacija, Europsko i Svjetsko prvenstvo. I da, već godinama u reprezentaciji nosi "desetku", a tu čast imaju samo najveće nogometne klase.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Bivši 'topnik' Osijeka trenira s Lokomotivom, Pep u pregovorima s Italijom
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši 'topnik' Osijeka trenira s Lokomotivom, Pep u pregovorima s Italijom

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
SP 2026. Ovako je Španjolska osvojila drugi naslov prvaka
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Ovako je Španjolska osvojila drugi naslov prvaka

Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali HNL je prvi put proslavio svoga bivšeg igrača kao osvajača
FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura
ŠTO VOZI LEO?

FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura

Argentinski nogometni velemajstor ne štedi na kupnji automobila. U garaži ima nekoliko Audija, rijetki Ferrari, trkaći Pagani, Maserati, Cadillac, Dodge, Lexus...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026