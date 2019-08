Olmo je opet bio briljantan, ali junak večeri bio je Dibusz...

Dinamo je u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka remizirao s Ferencvarošom na Maksimiru (1-1). Trebala je to biti još jedna bajna maksimirska večer, a tako je i krenulo.

Olmo je lijepo zabio, a Dinamo kao da se nakon toga ugasio i nestao s terena. Prijetili su preko krila, no to je bilo nedovoljno. To povlačenje prema nazad ukočilo je 'modre' da možda i riješe pitanje prolaska i uoči uzvrata, no Mađari su pokazali da su žilava momčad i da će se 'modri' morati naraditi kako bi ih prošli.

No Dinamo ima kvalitetu, a toga je svjestan i sam Nenad Bjelica koji je siguran u pobjedu svoje momčadi u uzvratu koji je na rasporedu za tjedan dana u Budimpešti.. Kako je tko igrao, tko je podbacio, tko oduševio, a tko može i mora bolje, donosimo vam u nastavku teksta.

Dinamo:

Livaković 6,5 - Obranio je strašan udarac prije gola, lopta se nesretno odbila. Nema mu se što zamjeriti. A do tog gola bio je poprilično nezaposlen. Mađari nisu imali ni jednu priliku, a gol im je ostao praktički i jedina opasnija šansa...

Stojanović 5,5 - Njegova strana probijena je kod gola gostiju. Nguen mu je stvarao probleme. Više je posvetio obrani nego napadu, no to svejedno nije baš dobro izgledalo. No imao je nekoliko prodora prema naprijed kada je odjurio iz drugog plana i imao opasan ubačaj, no Dinamo nije uspio zabiti.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Lešković 6,5 - Ne može se puno toga prigovoriti. Dobio puno duela, u dobrim izdanjima ove sezone. On je opet odigrao maksimalno korektno, na razini na kojoj se i očekuje od njega. No dolaskom Dilavera i Catherinea je jasno da će preseliti na klupu.

Perić 6 - Slično kao i Lešković, nije napravio veću pogrešku, ali nije uspio spriječiti gol. Bio je jako blizu, izbio je loptu, no ona je prešla crtu. Jako je moćan u skokovima, kada je on u kaznenom prostoru, Dinamo nema problema sa zračnim duelima.

Leovac 6,5 - Dinamo je napravio puno toga dobrog po lijevoj strani. Leovac je bio jako opasan i naprijed, zamalo je i zabio, no imao je nekoliko kikseva prema nazad kada nije pokrio svoju stranu. E upravo je njegova obrana i patila zbog izleta prema naprijed.

Ademi 6,5 - Kapetan uvijek odradi svoj posao. Njemu se baš ništa ne može zamjeriti. Pokrivao je svaki dio terena, bio na svakoj loptui, trudio se i trčao kao i uvijek. On je uvijek na najvećoj mogućoj razini i odigra baš kapetanski...

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Gojak 5,5 - Trudio se, ali nije to bila njegova večer. Naviknuli smo na bolje njegove partije u Europi

(od 68. Moro) - 5,5 - Dobio žuti karton, nije uspio napraviti nešto značajnije nakon ulaska u igru.

Olmo 7,5 - Opet najbolji kod Dinama. Strašan, briljantan gol. Majstorija nad majstorijama. Gol koji mu je još malo podignuo cijenu. Pokušavao i u nastavku, ali je golman gostiju sve branio. Većina napada je išla preko njega, a obrambeni igrači Ferenca su se vodili onom izrekom 'tko leži, ne bježi', jer drugačije ga nisu ni mogli zaustaviti. Zaista je pitanje vremena kada će napustiti Maksimir.

Hajrović 6 - Istina, pogodio je prečku, nije zabio gol iz prilike iz koje je morao, ali sve ostalo je bilo dobro. Trudio se, bio dobar. Neumorno je probijao desnu stranu.

(od 69. Majer) 6 - Imao je jedan sjajan prodor, zamalo je zabio. Lovro je sve bolji, diže se iz utakmice u utakmicu

Oršić 6 - Sjajno je počeo, asistirao Olmu, ali nakon toga nije nastavio u istom ritmu. Na samom kraju je promašio veliku priliku za pobjedu.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Petković 6 - Od Brune Petkovića smo ipak naviknuli na bolje partije. Protiv Saburtala je u obje utakmice ušao s klupe i zabio, sad je igrao od prve minute i malo je ostao dužan. Borio se s gostujućim stoperima, no nakon toga kao da nije imao snage za završnicu i neki potez kojim bi došao do gola.

(od 76. Gavranović) - 6 - U 15-ak minuta u igri napravio je puno dobroga, bio u prilici da zabije.

Ferencvaroš:

Dibusz 7,5 - Golman gostiju je igrač utakmice. Kod gola nije mogao ništa, a nakon toga je čudesno obranio sve prilike Dinama. Mađarska junačina, bez njega bi primili tri-četiri komada.

Lovrencsics 5,5 - Kapetan je kod Mađara bio jedna od najslabijih karika. Preko njega je Dinamo stvorio puno prilika.

Blažič 6,5 - Vodio je velike borbe s Petkovićem, teško je čuvati Brunu, a on je to radio jako dobro.

Dvali 6 - Preko njega je Dinamo napravio puno više, ali bez većeg kiksa.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Heister 6 - On se dobro snašao u Maksimiru, igrao je tu već za Zadar i Istru. Dobro se osjećao, solidno igrao.

Haratin 6 - Trkač, razbijač, napravio sve što je trebao.

Škvarka 6 - Nema neko preveliko znanje, ali barem pokrije što treba.

(od 89. Innatenko) - premalo igrao za ocjenu.

Siger 6 - Od tragičara, do junaka. Olmo mu je kod gola probacio loptu kroz noge, bio je najgori na terenu u prvome poluvremenu, a onda je u nastavku zabio gol za remi.

Zubkov 5,5 - On je nakon gola imao najbolju priliku za goste. Bio je sam, izgradio si poziciju, a onda pucao ravno u Livakovića.

Nguen 6.5 - Promašio je veliku priliku prije gola, ali je bio živa napast. Najopasniji igrač Ferencvaroša u napadu .

(od 83. Čivić) - Nesuđeno Dinamovo pojačanje je ušlo u igru samo da bi Rebrov zatvorio prostore prema golu.

Signjevič 6 - U nekoliko je navrata bio jako opasan. No, u uzvratu bi prednost ipak mogao dobiti Lanzafame.

(od 78. Lanzafame) - premalo igrao za ocjenu.