Olmo se oglasio nakon isprike Ayale: On se vjerojatno ne kaje jer uopće ne govori istinu...

Malo koji nogometaš može reći da u svojoj karijeri ima osvojeno Svjetsko prvenstvo, Europsko prvenstvo i Ligu nacija s reprezentacijom. Dani Olmo to može ponosno tvrditi nakon što je bio jedan od članova momčadi koja je u finalu u New Jerseyju svladala Argentinu i podigla jedan od najprestižnijih trofeja u svijetu nogometa. Bio je dio reprezentacije koja nije izgubila nijednu utakmicu, primila je samo jedan pogodak i igrala najbolji nogomet od svih 48 reprezentacija koje su sudjelovale na turniru.

Bivši igrač Dinama koji spominje Hrvatsku i razdoblje koje je proveo u Zagrebu kao jedno od najljepših perioda života, odradio je intervju za katalonski portal Diari de Terrassa, koji vam prenosimo u cijelosti. Za Dinamo je nastupao od 2014. do 2020. godine, odigrao 124 utakmice, zabio 34 pogotka i podijelio 28 asistencija. S 'modrima' je osvojio osam trofeja, a dva puta je proglašen za igrača sezone u HNL-u.

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Koji je bio ključ osvajanja naslova?

- Momčad, kolektiv iznad svega, uvijek ispred individualaca. Na razini najboljih svjetskih reprezentacija razlike su minimalne, a kada reprezentacija funkcionira kao obitelj – od radnika, stručnog stožera pa do igrača – to donosi veliku razliku. Nogometno gledano, mi smo igrači koji zastupaju istu ideju i koncept igre te svi vjerujemo u ono što radimo.

Kako ste vi doživjeli cijeli turnir?

- Svjetsko prvenstvo je najveći događaj koji se može doživjeti i bio sam uvjeren u naše mogućnosti. Nije bilo samo pitanje toga da kažemo kako možemo osvojiti naslov, nego smo stvarno vjerovali da smo sposobni to napraviti.

Nakon vrlo zahtjevne sezone izgledali ste fizički odlično. Koja je bila formula?

- Rad. Nema druge formule, treba naporno raditi kako bi se ostvario cilj. A u taj rad ne ulazi samo fizička priprema. Nevidljivi trening je presudan – prehrana, odmor, oporavak, mentalna priprema, analiza igre, zdrave navike... Ukratko, treniranje je ono što radiš na terenu, ali pravo poboljšanje dolazi iz onoga što radiš kada te nitko ne vidi.

Foto: Amanda Perobelli

Samo jedan primljeni pogodak puno govori o radu cijele momčadi. Je li bilo ključno ne primati golove?

- Na ovako zahtjevnom natjecanju kao što je Svjetsko prvenstvo to je bilo presudno jer smo bili najbolja reprezentacija u oba kaznena prostora.

Svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija i dodatnom nokaut fazom... Nije bilo jednostavno doći do uspjeha, zar ne?

- Bio je to vrlo težak i zahtjevan turnir... Koliko velikih reprezentacija nije prošlo skupinu i koliko ih je ispalo već u prvim rundama... Osvojiti Svjetsko prvenstvo nije bilo nimalo lako.

Koja vas je reprezentacija najviše iznenadila?

- Zelenortska Republika bila je najveće iznenađenje, ali svidjeli su mi se i Egipat i Paragvaj. Također mi se jako svidjela Norveška.

Foto: Amanda Perobelli

Nakon Europskog prvenstva i Lige nacija osvojili ste sve što se može osvojiti s reprezentacijom u posljednje tri godine. Jeste li očekivali da ćete doživjeti sve ovo?

- Sportaš trenira kako bi pobjeđivao, uvijek želimo pobijediti... Ali doživjeti ovakav uspjeh s reprezentacijom je ostvarenje sna.

Sada slijedi odmor, ali sigurno već gledate prema novoj sezoni. Kako vidite nova pojačanja svoje momčadi?

- Jako dobro. Konkurencija uvijek poboljšava kolektiv...

S reprezentacijom ste osvojili sve. Je li sada s Barcelonom cilj Liga prvaka?

- Sada je cilj isti kao i svake sezone – osvojiti sve s Barcelonom i reprezentacijom.

Foto: Hannah McKay

Svi mediji i društvene mreže bavili su se naguravanjem koje su argentinski igrači izazvali nakon utakmice, uz viralne snimke i čak audiozapise u kojima se izbornikov pomoćnik Roberto Ayala kaje zbog udarca. Kako gledate na njegove izjave?

- Netko tko priznaje da se kaje, ali opravdava udarac šakom tvrdeći da je to bio odgovor na neku izjavu, vjerojatno se zapravo ne kaje jer ne govori istinu. Nisam mu ništa rekao, tako da mi se on ne mora ni ispričavati. Ono što nas uistinu definira nije pogreška, nego hrabrost da je priznamo s poniznošću, istinom i dostojanstvom.

Roberto Ayala je bivši argentinski nogometaš i jedan od najpoznatijih stopera svoje generacije. Tijekom igračke karijere nastupao je za klubove poput Milana, Valencije i Real Zaragoze, a najveći trag ostavio je u 'šišmišima' s kojima je osvojio dva naslova španjolskog prvaka i Kup Uefe. Za argentinsku reprezentaciju odigrao je više od 100 utakmica, sudjelovao na tri Svjetska prvenstva te godinama nosio kapetansku traku. Nakon završetka karijere postao je dio stručnog stožera argentinske reprezentacije, gdje danas radi kao pomoćnik izbornika.

Osim sportskog dijela, važno je i da budete primjer drugima.

- Kada moja djeca, moja obitelj, brojni navijači i ljudi iz Terrasse budu gledali tu utakmicu, želim da budu ponosni na način na koji se natječemo i pobjeđujemo, ali prije svega na naše ponašanje. Nogomet ima veliki utjecaj i zbog toga smo mi igrači primjer djeci i novim generacijama, što nosi veliku odgovornost. Ali, hvala Bogu, najvažnije je da smo proživjeli nevjerojatno Svjetsko prvenstvo, da je cijeli svijet to vidio i da smo nakon ogromnog rada postali svjetski prvaci.