Olmu klauzula od 30 mil. eura! Bjelica: Livi neće otići jeftino...

Imate novi imidž, brada je kraća nego prošle sezone, upitali smo Nenada Bjelicu.

- Malo sam je skratio, ali ona je uvijek tu - nasmijao se dobro raspoloženi Bjelko.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Raspoložen je, a ima i razloga biti. Pet utakmica, pet pobjeda, hrvatskom prvaku još nitko nije zabio niti gol ove sezone.

- Bit ćemo mi i još puno bolji, daleko je to od naših najboljih izdanja iz prošle sezone. U nekim smo utakmicama ove sezone bili jako dobri, u nekima odlični samo jedno poluvrijeme - kaže Bjelica, kojemu je glavna tema Gorica, o Ferencvarošu će tek nakon petka.

- Nisam se dosad susretao s njihovim trenerom Rebrovim. Sergej je bio odličan igrač, odličan je i trener, ali vjerujem da ćemo mi proći dalje - optimist je Bjelica.

Optimističan je trener, a optimistični trebaju biti i navijači Dinama. Momčad izgleda odlično, a najbolji igrač će barem još neko vrijeme biti u Maksimiru. Dani Olmo se sprema za Mađare.

- On će započeti utakmicu protiv Gorice - rekao je Bjelica.

Ako započinje protiv Gorice, onda je realno za očekivati i da počne utakmicu protiv Ferencvaroša u utorak. To je doista sjajno, s Danijem napasti mađarskog prvaka.

Nije tajna da mu je Dinamo ponudio novi, bogatiji ugovor, Španjolac bi ga mogao i potpisati. U ovom sadašnjem ugovoru Dani nema klauzulu, a doznajemo da je hrvatski prvak želi staviti u novi ugovor. Svota bi mogla biti oko 30-ak milijuna eura. Dakle, onaj tko želi Danija, morat će platiti toliko. Logičan potez ljudi iz Dinama. Olmo će biti najskuplji igrač u povijesti kluba.

Odigrao je 20-ak minuta protiv Gruzijaca, dovoljno za asistenciju i gol. Bjelica je nakon utakmice rekao kako je Dani u glavi kao armirani beton.

- Kakav je to samo profesionalac! Sve što mu kažemo sluša i upija. Puno mu savjetima pomaže i njegov otac. To je čovjek iz nogometa, on ga digne kad treba i spusti kad treba. Zna se i Daniju dogoditi lošiji trening, onda mu ukažemo na to, a on odmah sve shvati. Njegova je najveća kvaliteta što sve što mu kažemo sluša, a jako mu pomaže i to obiteljsko okruženje. Fokusiran je na rad, a to nije lako kad se stalno priča o milijunima i kad ste najbolji igrač finala Eura za mlade - rekao je Bjelica, kojega smo pitali koja je po njemu najbolja liga za Olma u budućnosti.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- On je igrač za najveće klubove, za najveće stvari. Može igrati u Italiji, Španjolskoj, Njemačkoj, svejedno mu je, ali ja ne bi da ide u Englesku - odgovorio je Bjelica.

Dinamo nudi novi ugovor i Dominiku Livakoviću. Realno, Olmo će ovoga ljeta napustiti Maksimir. Pitanje je samo koliko će utakmica još odigrati, ali Livaković bi mogao ostati.

- Vjerujem da će Livi ostati s nama. Klub mu nudi sjajan ugovor, a ta ponuda koja je došla za njega je dobra, ali prvi golman hrvatske reprezentacije koja je druga na svijetu, mora otići za veći novac kad bude odlazio iz Dinama. Nije to toliko velika svota, sigurno je da će biti puno jačih ponuda za njega. Ponavljam, vjerujem da su realne šanse da on i dalje bude s nama - rekao je Bjelica.

Montpellier je nudio 7,5 milijuna eura, ali Dinamo je to dobio. Jasno je kako se i čelnici kluba slažu s trenerom. Livaković vrijedi puno više od toga.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Lani je Dinamo u borbi za skupine Lige prvaka "zapeo" na zadnjoj stepenici. Bolji je bio Young Boys, ove sezone je momčad zrelija.

- Liga prvaka nije imperativ, to je naša želja, velika želja - jasan je trener Dinama, čiju je momčad Saburtalo u Maksimiru iznenadio formacijom 3-5-2.

- To mi se puno puta događalo dok sam vodio Speziju u Italiji. Znalo se dogoditi da u prvih sedam-osam kola protivnik stalno mijenja formaciju u Italiji. To nam je ove sezone napravila i Rijeka. Treba vremena dok se momčad snađe na terenu - završio je Bjelica.

Dodajmo za kraj kako se Danijel Zagorac vraća za dva-tri dana, Dilaver bi mogao zaigrati protiv Gorice, a i situacija s Theophileom je bolja.