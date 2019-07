Bjelica priznao: Zeznuli su me! A Olmo je u glavi kao beton...

Nenad Bjelica može biti zadovoljan nakon drugog pretkola Lige prvaka. Dinamo je dalje prošao s ukupnih 5-0.

- Prvo poluvrijeme nije bilo dobro. Iskreno, nismo bili spremni za promjenu sistema. Oni su igrali 3-5-2 i to valjda nakon 50 utakmica. Trebalo nam je da se malo snađemo. Igrali smo na duge lopte, a to nije bilo dobro. Trebalo smo igrati drugačije. Ne želim da mi momčad igra tako - rekao je Bjelica.

Mislav Oršić je odigrao sjajnu utakmicu, ako ovako nastavi, mogao bi u reprezentaciju.

- Njemu pripremni period malo teže padne. On je sjajan igrač, a na izborniku Zlatku Daliću je da odluči treba li mu Mislav u reprezentaciji jer na krilnim pozicijama imamo dobre igrače u reprezentaciji - kaže Bjelica, koji je nahvalio Danija Olma:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Odigrao je 15 minuta, zabio je gol i asistirao. To je igrač koji se s osmijehom pojavio na pripremama. Vrhunski je profesionalac, vrhunska klasa. Zna da mora biti spreman ako ostane u Dinamu, i zna da mora biti spreman ako ode iz Dinama. On je u glavi armirani beton. Kvalitetan kao igrač, kvalitetan kao čovjek. Pred njim su sjajne nogometne godine.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Je li se Bruno Petković riješio 'mušica' u glavi?

- Izgleda da je. On je došao u Dinamo kao nepoznat igrač, a došao je do reprezentacije. Očekujem da Bruno u predstojećem periodu bude na istom nivou. Sad je u dobroj formi - kaže Bjelica, kojega se pitali da ocjeni svoju momčad od 1 do 10.

- Pet nije - nasmijao se Bjelica.

Šanse protiv Ferencvaroša?

- Samo me Gorica zanima. Ne znam previše o Mađarima. Zabranio sam kolegama da mi pričaju o njima - kaže Bjelica, koji je sretan zbog Livakovićeva rekorda.

- Nadam se da će on ostati u Dinamu još nekoliko godina. Još će mnogi rekordi padati što se njega tiče - rekao je trener Dinama i osvrnuo se na prazne tribine.

- Kad su tribine punije, onda se igra 20-30 posto bolje - kaže Bjelica.

Giorgi Chiabrishvili, trener gostiju, nahvalio je Dinamo.

- Nisu Barcelona ili Real Madrid, ali su iznimno snažna momčad - rekao je trener gruzijske momčadi.