Olmu nije jasno: Ne igram, a trener mi nije rekao zbog čega

Znao sam da je ovo pravo mjesto za mene, govorio je Dani Olmo nekoliko dana nakon što je Dinamo zamijenio Leipzigom u transferu vrijednom 19,5 milijuna eura

Korak naprijed? Na papiru da jer Leipzig je prošao u prvo četvrtfinale Lige prvaka, bori se za naslov u Bundesligi, ali u praksi... E tu stvari malo zapinju za Španjolca koji je od 15. veljače pa sve do stanke uzrokovane korona virusom odigrao svega pola sata.

- Ne žalim što sam došao u Leipzig. Ne igram koliko bih volio ili koliko sam vjerovao da ću. Dobio sam šansu u prve četiri utakmice, a potom iznenada nestao. Trener me ostavio na klupi bez ikakvog objašnjenja. Doduše, nisam ni tražio objašnjenje - otvorio se Olmo za Mundo Deportivo.

- Igrao sam na četiri različite pozicije, što mi se nikad nije dogodilo. Nisam imao kontinuitet na jednoj poziciji, trener me nije koristio na mjestu na kojem mogu najviše doprinijeti. Ne znam što se dogodilo. Znam da sam ovdje došao igrati, ovdje se igra puno okomitiji nogomet nego u Dinamu i Hrvatskoj. Nastavit ću se truditi i pokušati promijeniti trenerovo mišljenje.

Španjolac i dalje ostaje pri uvjerenju da je Leipzig bio najbolji izbor.

- Imao sam nekoliko ponuda, ne samo iz Španjolske, nego iz Italije i Engleske. Ali Leipzig me htio najviše, sportski direktor došao je po mene u Zagreb, predstavio mi projekt. Barcelona? To su kontrolirali otac i menadžer, ali moje je osjećaj bio da to nije bio jak interes.

I za kraj, kako se Olmo bori s korona virusom?

- Ovdje još nije kao u Španjolskoj i možemo izlaziti van iako su nam iz kluba preporučili da ostanemo kod kuće. Dali su nam plan treninga kojeg se pridržavam.

