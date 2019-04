Olympiacos bez doigravanja u Euroligi, Simon i Peras uspjeli

Gotov je prvi dio euroligaškog natjecanja, a već su dan prije odigravanja posljednjih utakmica bili poznati svi sudionici ovogodišnjeg doigravanja.

Prvih osam sudionika Eurolige odlazi u doigravanje i borbu za Final Four kojeg će ove godine ugostiti Baskonija od 17. do 19. svibnja. Prošle godine domaćin je bio Beograd, a slavio je Real Madrid predvođen Lukom Dončićem.

U ovogodišnjem doigravanju nećemo gledati grčkog velikana Olympiacos, koji je završio na tek 11. mjestu ljestvice, a ispred njega je izvisio i Armani Exchange Milan, momčad koja je ove sezone opet utukla jako veliku svotu novca u svoj roster kako bi postigla - nedovoljno. Na devetom mjestu nalazi se Maccabi Tel Aviv.

Prvoplasirani Fenerbahče Željka Obradovića i ove sezone melje sve redom, a u prvom će kolu doigravanja igrati protiv Žalgirisa, koji je svoj nastup u doigravanju osigurao pobjedom protiv Real Madrida 93-86 u posljednjem kolu, i to u gostima. Iako je Litavce punio centar kraljevskog kluba Walter Tavares, koji je bio nezaustavljiv s 22 poena i šutom iz igre 10 od 10, imao je i Šarunaš Jasikevičius svog aduta. Centar Brandon Davies zabio je čak 27 poena uz deset skokova! A solidan dio toga zabio je u najbitnijim trenutcima utakmice. Posljednje dvije minute igra Žalgirisa bazirala se isključivo na pick and roll napadima na kojima bi se Tavares povukao u reket, što bi Daviesu ostavilo dovoljno prostora za šut koji on ne promašuje - poludistancu, a Amerikanac je tako presudio utakmicu.

Zanimljiv će biti okršaj druge momčadi Eurolige, CSKA Moskve i domaćina Final Foura Baskonije, koji su završili na sedmom mjestu. Upravo se ovaj dvoboj igrao i u posljednjem kolu Eurolige, a Rusi su slavili 82-78. Trudila se momčad bivšeg izbornika Hrvatske Velimira Perasovića, ali presudio im je bivši igrač Darussafake Will Clyburn, koji je zabio 16 poena, a tricu je šutirao tri od tri.

Real Madrid je protiv Žalgirisa odmorio neke stožerne igrače, ali u doigravanju ih čeka težak posao. Panathinaikos je u punom naletu otkad ih je preuzeo američki trener Rick Pitino, a u posljednjem je kolu grčki razigravač Nick Calathes protiv Budućnosti zabilježio triple-double učinak (11 poena, 12 skokova i čak 18 asistencija) čime je postao drugi igrač s tim uspjehom u povijesti Eurolige. Prvi? Naš Nikola Vujčić...

Statistički bi najzanimljiviji trebao biti okršaj četvrte i pete momčadi, odnosno Efesa i Barcelona. Ipak, ostaje dojam da je Efes, u kojemu igra i naš Kruno Simon, trenutačno malo jači od katalonskog kluba. Efes igra atomski napad, a protiv Armanija je u posljednjem kolu to i demonstrirao zabivši 101 poen na 63% šuta za dva i čak 50% trice! Zabio je Kruno Simon 14, Vasilije Micić 18, Tibor Pleiss 14, Adrien Moerman 13, Rodrigue Beaubois 14 i Shane Larkin 12 poena... Koševima nije bilo kraja!

Budućnost Jasmina Repeše sezonu je okončala na predzadnjem mjestu Eurolige sa šest pobjeda i 24 poraza, a ispod njih je tek Darussafaka koja od odlaska Dogusa kao sponzora nije ni sjena prijašnje momčadi.