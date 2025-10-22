Omiljena sportska novinarka se pojavila u Zadru: 'Ni najbliži nisu znali kroz što prolazim...'

Mila Horvat, bivša zvijezda TV ekrana, nakon mjeseci pauze pojavila se u javnosti. Nakon borbe s teškim bolestima, osvaja poduzetnički svijet. Otkrila je tajne ljubavi i slobode u četrdesetima
Mila Horvat (44), jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatskog novinarstva, godinama je suvereno vladala malim ekranima. Kao vrsna sportska novinarka, urednica i voditeljica, probijala je barijere i postavljala nove standarde, da bi se zatim, naizgled na vrhuncu karijere, povukla iz javnosti.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Danas, nakon gotovo desetljeća života daleko od reflektora, njezina priča o transformaciji, borbi i pronalaženju vlastitog mira inspirativnija je no ikad. Ona je dokaz da se najveće pobjede ponekad ostvaruju u tišini, a život se, kako sama kaže, "živi u svojoj koži, a ne u tuđim očima".
| Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Prošli tjedan imala je rijetko pojavljivanje u javnosti, vodila je intervjue sa stolnotenisačima na Europskom ekipnom prvenstvu u stolnom tenisu koje se održalo u zadarskoj Dvorani Krešimira Ćosića. Ljetos je vodila i vojni mimohod povodom 30 godina vojno-redarstvene akcije Oluja u Zagrebu.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Rođena u Celju i odrasla u Humu na Sutli, Mila Horvat je nakon diplome novinarstva u Zagrebu prve profesionalne korake napravila na HRT-u 2003. Iako je započela u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska", njezina istinska strast, sport, brzo ju je odvela u sportsku redakciju. U okruženju kojim su tradicionalno dominirali muškarci, nije bila samo ukras, već sila s kojom se moralo računati.
| Foto: Davor Puklavec/24sata
"U startu mi je taj fizički izgled samo odmogao jer su svi krenuli prema meni s predrasudama", priznala je jednom prilikom. No, svojim perfekcionizmom, studioznim pristupom i dubokim poznavanjem materije, stekla je poštovanje novinarskih velikana poput Bože Sušeca i Ivice Blažićka.
| Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Postala je prva žena autorica, urednica i voditeljica nogometnih analitičkih emisija u Hrvatskoj, što je i sam Sušec nazvao "svojevrsnim presedanom". Od Svjetskog prvenstva u Njemačkoj 2006. do onog u Brazilu 2014., gdje je postala prva hrvatska reporterka na terenu, njezina karijera bila je ispisana povijesnim uspjesima.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Iza profesionalnog uspjeha i blistavog osmijeha, Mila je vodila najtežu životnu bitku. Dijagnoza tumora jednjaka, a potom i raka vrata maternice, dovela ju je do niza teških operacija.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
"Imala sam tri ozbiljne operacije godinu za godinom i još nekoliko manjih koje sam šutke odradila, a da za njih nisu znali ni moji najbliži", otkrila je kasnije za Story. To iscrpljujuće razdoblje, s postoperativnim komplikacijama čije posljedice osjeća i danas, postalo je ključna prekretnica.
| Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Pobjedu nad bolešću danas slavi kao svoj drugi rođendan, a ožiljke, vidljive i nevidljive, nosi s ponosom kao podsjetnik na vlastitu snagu.
| Foto: Boris Scitar/PIXSELL
"To jest bio najteži period, ali i najveća životna škola nakon koje sam postala druga osoba. Snažnija i neustrašivija verzija sebe", ističe Mila.
| Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Odluka o povlačenju s televizije, koju je donijela u tom teškom periodu, bila je jedina ispravna.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
"Otišla sam mirna i ponosna na sve što sam dotad napravila u svojoj karijeri, a napravila sam i više nego što sam ikad mogla zamisliti."
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Pitanje gdje je Mila Horvat danas dugo je intrigiralo javnost. Odgovor je: u potpunoj kontroli nad vlastitim životom i karijerom. Kao uspješna poduzetnica i freelancerica s vlastitom tvrtkom, svoje 20-godišnje iskustvo pretočila je u nove izazove. Bavi se sportskim menadžmentom, konzaltingom, produkcijom i osmišljavanjem kreativnog sadržaja.
| Foto: Boris Scitar/Vecernji list
"Sloboda je neprocjenjiva, ali je i najskuplja, pa tko voli, nek' izvoli", kaže Mila. Iako je zakoračila u poduzetničke vode, nije se potpuno odrekla svoje prve ljubavi.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
I dalje surađuje s Hrvatskim olimpijskim odborom i drugim sportskim savezima kao moderatorica na konferencijama i panelima, a svoje znanje rado dijeli i kao gost predavač na fakultetima. Njezin posao više nije vezan isključivo za Hrvatsku ni za kamere, što joj omogućuje dinamičan život na više adresa.
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Dok je o karijeri uvijek govorila otvoreno, privatni život Mila je oduvijek čuvala kao svoje najsigurnije utočište. Već je godinama u sretnoj vezi sa španjolskim partnerom, uspješnim poslovnim čovjekom kojeg je upoznala slučajno i koji, što joj je bilo presudno, nije znao tko je ona.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
"Odgovara mi jer uz njega mogu biti svoja, gajimo jednake vrijednosti... Mi smo prije svega prijatelji koji se već godinama jako dobro poznaju i razumiju", objašnjava.
| Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Ljubav u četrdesetima opisuje kao zreliju i mirniju, citirajući izreku: "Žena zna da su prava ljubav mir i spokoj, miran san, miran život".
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Mila Horvat godinama slovi za jednu od najelegantnijih Hrvatica. Njezin stil, koji odiše sofisticiranošću, često uključuje glamurozne kreacije dizajnerice Matije Vuice. Ipak, danas joj fizički izgled nije prioritet. Prošla je put od mladenačke nesigurnosti i borbe s anoreksijom do potpune samosvijesti u četrdesetima.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
"Danas se samo nasmijem na neke svoje filmove u glavi tada i sretna sam što su sve te faze iza mene i što napokon mogu biti ono što jesam", kaže Mila.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Taj osjećaj slobode, da može ponosno šetati svijetom bez šminke i opterećenja, za nju je danas najveća vrijednost.
| Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Nakon dva proživljena života, kako sama kaže, Mila Horvat danas korača kroz život kao kompletna i ostvarena žena koja zna što želi i koliko vrijedi. Njezina priča nije samo priča o uspjehu pred kamerama, već o hrabrosti da se ode kad je najteže, o snazi da se prebrodi nezamislivo i o mudrosti da se sreća izgradi po vlastitoj mjeri.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Više nije svakodnevno u domovima Hrvata, ali u tišini sprema nove poteze jer najbolje godine, uvjerena je, tek su pred njom.
| Foto: ActionSport/PIXSELL
