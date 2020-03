'On je bio zaražen uoči susreta s Interom, Juve to nije rekao!'

Nogometaš Juventusa Daniele Rugani prvi je u Serie A koji je bio pozitivan na korona virus. On se testirao još 8. ožujka, na dan kada je 'stara dama' igrala protiv Intera, ali vijest o zarazi su objavili tek tri dana poslije!

Rugani je zarazio i svoju trudnu djevojku Michelu Persico, a ona je optužila Juventus da namjerno nisu objavili da je njezin dečko zaražen kako bi mogli odigrati susret protiv Intera. Juve je dobio 2-0, a Rugani je sjedio na klupi.

- Daniele se vratio kući s treninga, imao je temperaturu i obavijestio je momčad o tome. Kasnije kada se probudio, osjećao se bolje, ali ga je klub testirao na Covid-19. Znam da je test napravio 8. ožujka, a ja 16. ožujka - rekla je Persico.

Dakle, klub je o tome šutio čak tri dana, a Rugani je za to vrijeme boravio u klupskoj svlačionici i družio se s ostalim igračima. Sve je rezultiralo širenjem zaraze, pa su tako njegovi suigrači Blaise Matuidi i Paulo Dybala također bili pozitivni na korona virus.

Klub je istog trenutka prekinuo sve aktivnosti i poslao igrače u karantene. Na svu sreću, spriječilo se širenje zaraze, ali o tome su ipak trebali razmišljati na dan utakmice s Interom. Ako je istina da je Juve zatajio informaciju da je njihov igrač zaražen, to je za svaku osudu.

Održavanje utakmice protiv Intera bilo je neizvjesno do posljednjeg trenutka, ali čelnici 'stare dame' su je htjeli odigrali pod svaku cijenu jer bi s tri boda zasjeli na prvo mjesto i uzeli titulu ako bi došlo do eventualnog prekida prvenstva. To se i dogodilo, osvojili su tri boda i pretekli Lazio, a prvenstvo je odmah prekinuto do daljnjeg.

Situacija u Italiji je jako teška, više je od 70.000 zaraženih te je i dalje neizvjesno što će biti s prvenstvom. Prema prvim najavama, to bi trebalo biti početkom svibnja, ali obzirom na trenutačnu situaciju i vrhunac pandemije, teško da će se to dogoditi. A što se tiče Juventusa, oni su se osigurali ako dođe do prekida prvenstva, ali na bezobrazan način. Koji je mogao ugroziti zdravlje brojnih igrača i članova stručnog stožera. Juventusa, ali i Intera.