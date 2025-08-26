On je predsjednik u kopačkama: Boban trenirao s dinamovcima!

Dinamo je na oduševio navijače nesvakidašnjim prizorom koji je mnoge vratio u slavne dane hrvatskog nogometa. Legendarni Zvonimir Boban, sada u ulozi predsjednika uprave kluba, zamijenio je uredski stolac za zeleni travnjak i pridružio se treningu mladih nada, pokazavši da strast prema nogometu ne poznaje ni funkciju ni godine.

Na seriji fotografija objavljenih u utorak, vidi se Boban u punoj sportskoj opremi kako ravnopravno sudjeluje u vježbama s kadetima Dinama. U opisu objave, klub je sažeo bit trenutka: "Ni funkcija ni godine ne gase onu prvu i pravu ljubav. Predsjednik Uprave Zvonimir Boban priključio se današnjem treningu naših kadeta i odmjerio snage s našim mladim lavovima." Fotografije prikazuju legendarnog kapetana "vatrenih" u žaru igre, demonstrirajući da nogometna vještina i strast ne blijede s vremenom.

Ovaj potez dolazi u vrlo dinamičnom razdoblju za klub. Nakon niza pobjeda u kolovozu u HNL-u i nedavnog usvajanja novog Statuta kluba 22. kolovoza, Bobanov angažman s mladim igračima šalje snažnu poruku o smjeru Dinama. Dok se klub priprema za nadolazeći susret s Varaždinom i gradi budućnost pod vodstvom novog direktora za razvoj mladih Alberta Capellasa, prisutnost ikone poput Bobana na terenu s mladima simbolizira spoj slavne prošlosti i svijetle budućnosti.

Reakcije navijača bile su, očekivano, iznimno pozitivne. Komentari ispod objave preplavljeni su pohvalama i nostalgijom. "Nadam se da klinci znaju koju čast imaju!", napisao je jedan pratitelj, dok su drugi isticali njegov status legende: "Čovjek legenda" i "Predsjednik, kapetan, desetka". Mnogi su pohvalili gestu kao znak stvaranja obiteljske atmosfere u klubu, ključne za buduće uspjehe.