NBA NOĆ

On nije s ovog planeta: Dončić je demolirao Zupčeve Clipperse

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
On nije s ovog planeta: Dončić je demolirao Zupčeve Clipperse
Foto: Rob Gray/REUTERS

Čudesni Slovenac je već na poluvremenu zabio 32 koša. Clippersi mu ništa nisu mogli

Uz suluda opravdanja čelnici Dallasa su prije pola godine pokušali objasniti zašto su se riješili Luke Dončića. No, nitko to nije mogao shvatiti, a niti će moći jer svjesno pustiti jednog od najboljih košarkaša današnjice... Jedino što mogu ovih dana napraviti, gledajući njegove čudesne predstave, je lupati glavom o zid. Jer ovo što nevjerojatni Slovenac radi u dresu Lakersa...

Noćas smo u NBA ligi prvi put ove sezone gledali bitku za Los Angeles, a ona je, opet, uvjerljivo pripala Lakersima koji su slavili protiv Clippersa (135-118). Naravno, svjetla svih reflektora bila su usmjerena na Luku Dončića. Teško je izabrati prave hvalospjeve kojima bismo opisali ono što on radi na parketu. Čista magija i genijalnost, apsolutno je nezaustavljiv, a silne kritike iz Mavericksa na temelju njegove kilaže i manjka motivacije, očito su utjecale i na njegove izvedbe jer Slovenac nikada nije izgledao superiornije.

NBA: Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers
Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Već na poluvremenu je ubacio 32 koša, bio je apsolutno nezaustavljiv, a na kraju je brojao do 43 koša, devet skokova i 13 asistencija. Šut je imao 14 od 28, dok je trica bila na sjajnih sedam od 12. Clippersi su pokušali sve, ali lijeka za slovenskog mađioničara jednostavno nema. Ove sezone je na prosjeku od 34,5 koševa po utakmici.

Austin Reaves postaje dostojni Dončićev 'robin', zabio je 31 koš uz devet skokova, dok je LeBron James ubacio 25. Clipperse je predvodio Harden s 29 koševa, Kawhi Leonard je podbacio, zabio je 19, a Ivica Zubac je stao na deset koševa i deset skokova. 

NBA: Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers
Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Što se tiče ostalih utakmica, Orlando je demolirao Philadelphiju (144-103) uz 31 koš Blacka i 21 Wagnerov, dok je Maxey za 76-erse zabio 20. Washington se, pak, lakoćom obračunao s Hawksima, McCollum je briljirao s 46 koševa, Sarr je zabio 27, a Atlantu je predvodio Porzingis s 22 koša. 

