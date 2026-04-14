On prati Messija u stopu, a ona njega. Svjetski prvak iz 2022. i slavna pjevačica će se vjenčati

Martina Stoessel argentinska je pjevačica i glumica koja se proslavila glavnom ulogom u Disneyjevoj seriji Violetta. Nakon glume započela je glazbenu karijeru i postala jedna od najpoznatijih latino pop izvođačica
Martina Stoessel, rođena 1997. u Buenos Airesu, odrasla je u obitelji povezanoj s medijima; njezin otac poznati je televizijski producent Alejandro Stoessel.
Iako je prve uloge imala kao dijete, svjetsku slavu donijela joj je Disneyjeva serija "Violetta". Uloga Violette Castillo vinula ju je među najveće zvijezde Latinske Amerike i Europe, a serija je postala kulturni fenomen za cijelu generaciju.
Ona i svjetski prvak iz 2022. godine Rodrigo De Paul ponovno su dokazali da je njihova ljubav jača od svih prepreka. Nakon turbulentnog razdoblja, prekida i pomirenja, par je nedavno potvrdio ono o čemu su obožavatelji mjesecima nagađali: spremaju se za vjenčanje.
Njihova priča, koja se odvijala pod budnim okom javnosti, od skandaloznih početaka do emocionalnih ispovijesti u glazbi, sada ulazi u novo, sretnije poglavlje.
Njihova ljubavna priča započela je 2021., ali je od samog početka bila pod velikim pritiskom. U javnost su procurile informacije da je De Paul još uvijek bio u braku s manekenkom Camilom Homs, s kojom je nedugo prije dobio drugo dijete. Tini se našla u središtu medijske oluje, optužena da je razorila obitelj. Par je mjesecima šutio, a vezu su potvrdili tek nakon što je nogometašev razvod bio finaliziran.
Unatoč svemu, postali su nerazdvojni. On je putovao preko kontinenata kako bi je podržao na koncertima, a ona je postala njegov najveći oslonac tijekom Svjetskog prvenstva u Katru 2022., gdje je s tribina slavila argentinsko osvajanje titule. Ipak, neprestana nagađanja i kritike ostavile su traga, pa je par u kolovozu 2023. objavio prekid, navodeći da to čine "s apsolutnim poštovanjem i ljubavlju".
Nakon što su se pomirili početkom 2025., par je odlučio dati ljubavi drugu priliku, ovoga puta daleko od očiju javnosti. Ključan korak bio je De Paulov transfer iz Atlético de Madrida u Inter Miami, potez koji su mnogi protumačili kao njegovu želju da bude bliže Tini, koja velik dio vremena provodi radeći upravo u Miamiju.
A onda je stigla i službena potvrda. Tijekom proslave njezinog 29. rođendana na koncertu u Córdobi, De Paul ju je iznenadio na pozornici s tortom. Publika je počela skandirati: "Vjenčajte se! Vjenčajte se!", a Tini je, ne skrivajući sreću, kimnula i usnama oblikovala riječi koje su svi čekali: "Da, vjenčat ćemo se."
Iako se prvotno šuškalo o ceremoniji u prosincu 2025., planovi su pomaknuti za 2026. godinu. Nogometaš je istog dana na Instagramu podijelio emotivnu poruku: "Učim od tebe, divim ti se i iznad svega, nevjerojatno sam ponosan na to tko si. Volim te, ljubavi moja."
Nakon završetka serije 2015. godine, Tini je hrabro zakoračila u solo glazbene vode. Odbacila je imidž tinejdžerske zvijezde i okrenula se zrelijem zvuku koji spaja pop, reggaeton i latino ritmove.
Surađivala je s velikim imenima poput Alejandra Sanza i Karol G, a hit "Miénteme" iz 2021. postao je najslušanija pjesma u Argentini te godine, potvrdivši njezin status jedne od najutjecajnijih glazbenica svoje generacije.
Nakon prekida 2023. godine imala je mnoštvo inspiracije za njen najosobniji album, "Un mechón de pelo" (Pramen kose), objavljen 2024. godine.
U pjesmi "Ni de ti" (Ni o tebi) napokon je ispričala svoju stranu priče, izravno se obraćajući optužbama. Stihovi "Dicen que robé, que una familia rompí" (Kažu da sam ukrala, da sam razorila obitelj) jasno govore o boli koju je proživljavala. Pojasnila je da je šutjela kako bi zaštitila De Paulovu djecu, ali i vlastitu obitelj od medijskog linča.
Procjenjuje se da je u dosadašnjoj karijeri zaradila od devet do 18 milijuna eura.
*uz korištenje AI-ja.
