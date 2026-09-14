On sudi Dinamu: Arteta ga htio zagrliti pa dobio žuti, ne pamti ga po dobrome ni Jakirović

Dinamo u srijedu u 21 sat igra prvu utakmicu ligaške faze Europske lige protiv Hapeol Be'er Sheve. Susret se igra u Bukureštu zbog sigurnosnih razloga, a određeno je tko će dijeliti pravdu na tom susretu.

Sudit će engleski sudac John Brooks, pomagat će mu sunarodnjaci Gary Beswick, Blake Antrobus i Andrew Kitchen, dok će za VAR biti zaduženi Darren England i Peter Bankes.

Foto: Lee Smith

Inače, Brooks se posljednjih dana našao u središtu pažnje zbog neobične situacije s utakmice četvrtog kola Premiershipa između Sunderlanda i Arsenala. Nakon razgovora s engleskim sucem trener Arsenala Mikel Arteta pokušao ga je zagrliti, no Brooks mu je na taj potez odgovorio pokazivanjem žutog kartona. Situacija je brzo postala viralna.

Inače, po dobrome ga ne pamti ni Sergej Jakirović. Njegov Hull City gostovao je kod Sheffielda i dugo držao prednost. Sve se promijenilo u završnici, kada su domaći u 85. minuti dobili dvojbeni jedanaesterac, a samo tri minute domaćin je slavio s 2-1.

Foto: TONY O BRIEN

Brooksu će to biti drugi put u karijeri da sudi nekom hrvatskom klubu. Sudio je Osijeku protiv Adane Demirspor u 3. pretkolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Osijek je u tom susretu slavio 3-2, no to mu nije bilo dovoljno je su Turci iz prvog susreta imali prednost od 5-1.