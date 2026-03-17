Ona je najveća navijačica Bodo Glimta. I sjajno igra nogomet

Sara Elise Berg je norveška nogometašica koja igra na poziciji obrambene igračice. Dolazi iz poznate nogometne obitelji; kći je bivšeg norveškog reprezentativca Runara Berga i rođakinja je kapetana Bodo/Glimta Patricka Berga
Ime Sara Elise Berg u norveškom nogometu nosi posebnu težinu, no ne samo zbog njezinih igara na poziciji desnog beka. Ova 24-godišnja igračica, koja je nedavno pojačala redove prvoligaša Haugesunda, potječe iz jedne od najpoznatijih nogometnih dinastija u zemlji.
| Foto: Instagram
Ime Sara Elise Berg u norveškom nogometu nosi posebnu težinu, no ne samo zbog njezinih igara na poziciji desnog beka. Ova 24-godišnja igračica, koja je nedavno pojačala redove prvoligaša Haugesunda, potječe iz jedne od najpoznatijih nogometnih dinastija u zemlji. |
Foto: Instagram
Ime Sara Elise Berg u norveškom nogometu nosi posebnu težinu, no ne samo zbog njezinih igara na poziciji desnog beka. Ova 24-godišnja igračica, koja je nedavno pojačala redove prvoligaša Haugesunda, potječe iz jedne od najpoznatijih nogometnih dinastija u zemlji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Karijeru je gradila vrlo strpljivo. Nakon početaka u klubu Grand Bodø, prešla je u redove gradskog rivala Bodø/Glimta, gdje je bila dio povijesne generacije koja je 2024. godine uvela klub u najviši rang norveškog nogometa, Toppserien. Za Bodø/Glimt odigrala je 28 utakmica i zabila dva gola, profilirajući se kao pouzdana obrambena igračica koja se odlično snalazi i u veznom redu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Kada se rodiš s prezimenom Berg u gradu Bodø, nogomet ti je praktički zapisan u genetskom kodu. Sarin otac je Runar Berg, ikona kluba Bodø/Glimt i jedan od rijetkih Norvežana koji su krajem devedesetih ostavili trag u talijanskoj Serie A.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Najzanimljiviji dio obiteljske povijesti svakako je onaj koji obitelj Berg povezuje s Lucianom Spallettijem. U sezoni 1999./2000. Sarin otac Runar bio je ključni veznjak talijanske Venezije, a svlačionicu je dijelio upravo s trenerom Spallettijem. Talijan je tada bio na samom zalasku igračke karijere i na pragu ulaska u trenerske vode, dok je Runar bio zvijezda momčadi. Njih dvojica provela su jednu sezonu zajedno u gradu na kanalima, gradeći odnos koji je Sarin otac često spominjao.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njezin djed je Harald "Dutte" Berg, još jedna legenda kluba, dok je njezin bratić Patrick Berg danas kapetan muške momčadi Bodø/Glimta i standardni norveški reprezentativac. Odrastanje u takvom okruženju stvorilo je pritisak s kojim se Sara nosi od malih nogu. Ipak, umjesto da je to sputava, iskoristila ga je kao motivaciju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U ožujku 2026. godine odlučila se za najveći korak u karijeri potpisavši ugovor za FK Haugesund do kraja sezone 2027. Njezin dolazak mediji su popratili kao veliko pojačanje, ističući da u klub stiže "zvučno prezime" s dragocjenim prvoligaškim iskustvom. Sama je objasnila da je taj potez bio nužan za njezin daljnji napredak.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Cijeli život provela sam u jednom gradu i osjetila sam da je vrijeme za promjenu okruženja. Prelazak u Haugesund savršen je korak za moj daljnji razvoj, izjavila je prilikom predstavljanja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Izvan nogometnih travnjaka, Sara vodi život tipičan za modernu sportašicu. Aktivna je na društvenim mrežama poput Instagrama, gdje s pratiteljima dijeli trenutke s treninga i utakmica, ali i detalje iz privatnog života.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Iako je njezin životni stil u potpunosti podređen nogometu, poznata je kao osoba koja se drži prilično povučeno i ne eksponira se previše u javnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram