Ona je najveća navijačica Bodo Glimta. I sjajno igra nogomet

Najzanimljiviji dio obiteljske povijesti svakako je onaj koji obitelj Berg povezuje s Lucianom Spallettijem. U sezoni 1999./2000. Sarin otac Runar bio je ključni veznjak talijanske Venezije, a svlačionicu je dijelio upravo s trenerom Spallettijem. Talijan je tada bio na samom zalasku igračke karijere i na pragu ulaska u trenerske vode, dok je Runar bio zvijezda momčadi. Njih dvojica provela su jednu sezonu zajedno u gradu na kanalima, gradeći odnos koji je Sarin otac često spominjao.