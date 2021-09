Dinamo će danas od 18.45 na Maksimiru otvoriti novu 'euro' kampanju protiv West Hama! Engleski će klub prvi put igrati Europsku ligu na opće oduševljenje svojih navijača, kojih ima jako puno, a među njima ima i svjetski poznatih ličnosti.

Elizabeta II.

Poznato je da je britanska kraljica velika obožavateljica najvažnije sporedne stvari na svijetu, no ona je dugo sakrivala koji je njezin najdraži klub.

- Kraljica nikada nije htjela otkriti za koga navija jer je htjela ostati neutralna u javnosti, no otkrila je svoju tajnu nakon što je načula razgovor jednog njezinog službenika koji je navijač Millwalla - otkriva izvor iz krugova kraljevske obitelji za Mirror.

Engleski mediji vjeruju da njezina ljubav prema West Hamu datira iz vremena dok je Ron Greenwood bio trener kluba iz istočnog Londona. S njime se susrela nekoliko puta i imenovala ga zapovjednikom reda Britanskog carstva.

Barack Obama

OK, Elizabeta II. je kraljica Ujedinjenog kraljevstva pa je logično da je njezin najdraži klub iz Engleske, no kako to da Barack Obama navija za 'čekićare'? Naime, sestra bivšeg (2009.-2017.) predsjednik SAD-a sa obitelji živi u istočnom Londonu i navija za West Ham. Prilikom posjeta Londonu, s njima je pogledao utakmicu 'čekićara' i jednostavno se zaljubio, tvrdi BleacherReport.

Katy Perry

Američka pjevačica jedna je od najpoznatijih ljudi na svijetu, a u 'orbitu' ju je lansirao singl "I Kissed a Girl" koji je bio na vrhu glazbenih ljestvica u preko 30 zemalja. Kate Perry se 2010. godine udala za komičara i glumca Russella Branda koji je veliki navijač West Hama, a za njega se 2009. na MTV-jevim nagradama pojavila u 'čekićarskom' donjem rublju. Par se rastao 2012., a nije poznato je li tada pjevačica 'raskinula' i s engleskim premierligašem.

Lennox Lewis

Teškaški boksački svjetski prvak koji je, između ostalog, 1998. prekinuo karijeru Željka Mavrovića, veliki je navijač momčadi iz istočnog Londona, a rivalske navijačke skupine ICF-a (op.a. Inter City Firm - najžešća frakcija navijača West Hama) svakog dana zahvaljuju što se Lewis odlučio za profesionalnu karijeru boksača umjesto da mu to bude samo hobi.

Matt Damon

Američki oskarovac koji je najpoznatiji po ulogama u seriji filmova Oceanovih i Bourneovoj trilogiji 2007. godine dobio je titulu najzgodnijeg muškarca na svijetu od strane magazina People, a za West Ham navija zbog prijatelja iz Engleske. Njima je, navodno, spomenuo Manchester United kao klub koji mu se sviđa, no oni su mu rekli da je navijanje za United jednako kao navijanje za Yankeese, nešto što kao predani navijač Red Soxa nije htio čuti.

- Ne navijam za momčadi poput Chelseaja, Arsenala i Manchester United. Ja volim West Ham. Uvijek se potrudim pogledati njihovu utakmicu kada sam u Engleskoj - rekao je glumac.

Mia Khalifa

Poznata libanonska glumica u filmovima za odrasle zaljubila se u West Ham i pjesmu "I'm Forever Blowing Bubbles" gledajući film "Green Street Hooligans". Mia Khalifa se 2019. u Londonu slikala u dresu 'čekićara', a kasnije je kao posebna gošća kluba prisustvovala prvoj domaćoj pobjedi protiv Arsenala nakon 13 godina.