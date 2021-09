Bivši branič West Hama i bivši izbornik hrvatske reprezentacije Igor Štimac (54) je u razgovoru za klupsku web stranicu 'čekićara' izjavio kako očekuje da će se West Ham proslaviti u Europskoj ligi ove sezone.

'Čekićari' će prvi put nakon pet godina, kad ih je vodio Slaven Bilić, igrati u Europi i to u Hrvatskoj protiv Dinama. Utakmica se igra na Maksimiru od 18.45, a na premijerni nastup svog bivšeg kluba dolazi i Štimac.

Neupitno je da bivši 'čekićar' jedva čeka vidjeti West Ham na domaćem terenu, 22 godine nakon što su na Gradskom vrtu 1999. godine u prvom kolu Kupa Uefe svladali Osijek 3-1.

- Čak i kad sam igrao za West Ham smo putovali u Hrvatsku, ali to je tada bilo drugačije - rekao je Štimac putem Zooma, iz udobnosti vlastitog doma u Splitu.

West Ham je prošle sezone završio šesti na tablici čime je osigurao debi u grupnoj fazi Europske lige dok je, s druge strane, 'modrima' ovo deveti put.

- Dinamo ima jednu od najboljih akademija na svijetu, definitivno najviše stvara profesionalnih nogometaša, a istovremeno na tržištu odlično prodaje mlade igrače - rekao je Štimac pa nastavio:

- West Ham će zasigurno imati nekih problema, ali moraju na Maksimir izaći s autoritetom, kao što igraju i u Premier ligi. Nema tu neke razlike i naravno moraju biti strpljivi.

- Ovaj zagrebački Dinamo nije ista momčad koja je igrala i prošle godine. Svaka sezone je ista priča u Hrvatskoj. Prodaju se najbolji igrači nakon čega se kupuju novi. Imaju pet ili šest novih igrača, ali i dalje im ide dobro. Oni su daleko najbolja momčad u Hrvatskoj te se također vesele ovoj utakmici - rekao je Štimac.

Iako Štimac vjeruje kako će Dinamo pružiti dobar otpor, isto tako smatra da poboljšana i željna pobjede momčad West Hama ima sve kako bi se proslavila u Zagrebu, ali i u cijelom natjecanju.

- Očigledno je da je ovo veliko postignuće nakon fantastično odrađene sezone. Momčad izgleda dobro i snažno, a moja očekivanja su zaista velika kad govorimo o West Hamu ove sezone u Premier ligi, a ne samo u Europi - kazao je.

Štimac, koji je svojevremeno vodio hrvatsku reprezentaciju, a danas je izbornik Indije, rekao je da su 'čekićari' smireni i sigurni na terenu, ali i izvan njega.

- Kad imate dobar početak sezone sve krene na bolje te je u svlačionici atmosfera odlična. Momčad jača iz sezone u sezonu te postaje jedna od glavnih snaga u Premijer ligi. Nitko ne voli igrati protiv West Hama - rekao je Štimac.

U redovima West Hama nalazi se i hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić (23) koji je ponikao iz Hajdukove akademije, a u subotu je protiv Southamptona debitirao u Premijer ligi.

- On može puno toga, ali očito mora pronaći način kako što prije postati dio momčadi. To nije individualni sport tako da morate svoje individualne kvalitete prilagoditi u sustav. Odradio sam puno intervjua kad je Nikola potpisao za CSKA i sve što sam im rekao je bila istina. A to je da ako staneš uz Nikolu i ako se zalažeš za njegovo samopouzdanje, on može učiniti puno toga - rekao je pa nastavio:

- Nikola je u Rusiji odigrao fantastične partije i jedan je od najboljih igrača u Hrvatskoj. Redovan je u reprezentaciji te je dovoljno sazrio da može odigrati sjajnu sezonu s West Hamom, siguran sam u to - zaključio je Štimac.