Oni su junaci Vukovara: Rođak zvijezde Intera, Kolumbijac s Vodotornjem, bivši hajdukovac

Sportski uspjeh Grada heroja potpisuje HNK Vukovar 1991. Njihova pobjeda protiv Dinama 1-0 odjeknula je Hrvatskom i stvorila hrpu razloga za brigu u Maksimirskoj 128. Ovo su neki od istaknutih junaka trijumfa u Vinkovcima.

Trener Silvijo Čabraja

Iza svake uspješne momčadi stoji njezin strateg, a vukovarsku vodi Silvijo Čabraja. Iskusni 57-godišnji stručnjak preuzeo je momčad kada je bila pri dnu ljestvice, sa samo dva osvojena boda i bez pobjede. Iako su mnogi smatrali da je momčad u teškoj situaciji, Čabraja, poznat kao trener koji preferira napadački stil igre, uspio je podići razinu igre i rezultata. Njegov dolazak bio je prekretnica. Već je u najavi utakmice njegov igrač, Jakov Puljić, prema njegovim riječima, samouvjereno poručio:

- Šefe, ne bojte se, dobit ćemo Dinamo.

Čabraja je i ranije, vodeći Lokomotivu, ostvarivao dobre rezultate protiv zagrebačkih "modrih", zbog čega je stekao nadimak njihove "crne mačke". Protiv Dinama je to ponovno potvrdio pobijedivši ga četvrti put, drugi put u zadnje tri utakmice. Njegova momčad nije se povukla, limitirala je nadmoćnijeg suparnika i, kako je sam rekao, "nisu im dopustili da izađu iz 16 metara" u ključnim trenucima drugog poluvremena. Čabrajina taktička postava pokazala se uspješnom, momčad znatno manje tržišne vrijednosti (oko sedam milijuna eura u usporedbi s gotovo 70 milijuna eura Dinama) nadigrala je favorita discipliniranom igrom i jasnom vizijom.

Strijelac Jakov Puljić

U 53. minuti utakmice na vinkovačkom stadionu pao je odlučujući gol. Nakon što je Dinamova obrana izgubila loptu, ona je stigla do Lovre Banovca koji ju je proslijedio na drugu stativu, gdje ju je Jakov Puljić pospremio u mrežu. Bio je to gol koji je donio pobjedu protiv lidera prvenstva i Vukovaru najveću pobjedu u klupskoj povijesti.

Tko je strijelac? Rođeni Vinkovčanin, 31-godišnji napadač s bogatom karijerom koja ga je vodila od Cibalije, preko Intera i Rijeke, do Poljske i Mađarske. U Vukovar je stigao s jasnom misijom, sažetom u rečenici: "Došao sam pomoći, ali i zabijati". U više od 350 profesionalnih utakmica zabio je više od 100 golova.

Ključni vezni Robin Gonzalez

Kolumbijac Robin Gonzalez u Vukovaru je već pet godina, stigao je dok je klub bio u trećoj ligi i s vremenom je postao jedan od ključnih igrača. Povezanost s gradom iskazao je i tetovažom Vukovarskog vodotornja na podlaktici, uz svoj lik u dresu s brojem 10.

Na terenu je poznat po svojim tehničkim vještinama i driblingu. No u pobjedi protiv Dinama, Gonzalez je pokazao i obrambene kvalitete. Prema riječima trenera Čabraje, odigrao je "maestralnu obrambenu utakmicu", preuzevši defenzivne zadatke i tako neutralizirao ključne Dinamove veznjake. Iako mu je u prvom poluvremenu, nakon prodora, poništen gol zbog upitnog faula na Niki Galešiću, to ga nije omelo u nastavku utakmice.

- Iskreno, Robin Gonzalez bi meni bio u autobusu za Split nakon utakmice u Vinkovcima - kazao je Joško Jeličić o njegovoj igri nakon utakmice protiv Hajduka početkom mjeseca.

Iskustvo u obrani: Tičinović i Calhanoglu

Obrana kojom je dirigirao bivši vojnik i najbolji ročnik generacije Mario Tadić (32) odigrala je ključnu ulogu u rušenju doprvaka.

Mario Tičinović, 33-godišnji desni bek, u Vukovar je donio značajno iskustvo. Ponikao u Hajduku, igrao je u Danskoj, Belgiji i godinama bio oslonac Zrinjskog iz Mostara, s kojim je osvajao naslove. Njegova svestranost, mirnoća i više od 400 profesionalnih utakmica čine ga važnim dijelom vukovarske momčadi.

Na suprotnoj, lijevoj strani obrane, stajao je Kerim Calhanoglu (23), njemački profesionalac zvučnog prezimena i rođak interovca Hakana Calhanoglua. On je u Vukovar stigao prije nešto više od mjesec dana, bio je i u Hoffenheimu, Schalkeu, Greuther Fürthu. Nastupao je i za mlađe selekcije turske i njemačke reprezentacije.

