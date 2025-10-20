Oni su prvaci Švedske! Dolaze iz sela s 1485 ljudi, trener im je školski ravnatelj, a skaut poštar

U svijetu nogometa kojim dominiraju milijunski transferi i globalni brendovi, priča o Mjällby AIF-u izgleda kao velika bajka. Klub iz Hällevika, ribarskog sela na jugu Švedske s jedva 1500 stanovnika, u sezoni 2025. ostvario je nemoguće. Po prvi put u svojoj 86-godišnjoj povijesti postao je prvak švedske prve lige, Allsvenskan. Dominantno, uvjerljivo i protiv svih očekivanja, Mjällby je ispisao jednu od najnevjerojatnijih priča u povijesti europskog nogometa.

Putovanje na kraj svijeta

Za protivničke momčadi, gostovanje kod Mjällbyja je iskustvo za sebe. "Kad nam dolaze autobusom, voze se i voze, kroz farme, pored ribarskih luka", slikovito opisuje sportski direktor Hasse Larsson, čovjek koji je u klubu od 1979. godine. "Nastavljaju voziti, a onda, kad više ne mogu ići naprijed, pronađu naš stadion."

Taj stadion, Strandvallen, smješten je tek nekoliko metara od Baltičkog mora u selu Hällevik, koje broji manje od tisuću duša. Klub nosi ime po obližnjem mjestu Mjällby (oko 1300 stanovnika), a zajedno čine srce općine Sölvesborg, zajednice od 17.000 ljudi čiji je identitet duboko vezan uz poljoprivredu, ribarstvo i naporan rad. Upravo taj mentalitet postao je temelj na kojem je izgrađen nogometni div iz provincije. Prosječna posjećenost na njihovim utakmicama četverostruko je veća od populacije sela, što svjedoči o neraskidivoj vezi kluba i zajednice.

Od bankrota do vrha ljestvice

Prije samo devet godina, ova priča je bila nezamisliva. Mjällby je 2016. bio na rubu ispadanja u četvrtu ligu, što bi gotovo sigurno značilo bankrot i gašenje kluba. Pobjeda u zadnjem kolu spasila ih je od zaborava, ali je postalo jasno da su potrebne korjenite promjene. Tada na scenu stupa predsjednik Magnus Emeus, lokalni poduzetnik koji je poslovnu metodologiju primijenio na vođenje kluba.

Foto: Profimedia

U Švedskoj, gdje vrijedi pravilo "50+1" koje osigurava da navijači zadrže većinsko vlasništvo, nema arapskih šeika ni američkih milijardera koji bi upumpali novac. Mjällbyjev preporod bio je organski. "Preuzeli smo kontrolu nad troškovima", objasnio je izvršni direktor Jacob Lennartsson. "Za svaku krunu koja napusti klub, pitamo se: 'Čini li nas ovo boljima?'"

Klub se usredotočio na razvoj mladih igrača i njihovu prodaju kako bi osigurao financijsku stabilnost. Uslijedile su dvije promocije zaredom, a od 2020. godine Mjällby je stabilan prvoligaš. No, nitko nije mogao predvidjeti ono što se dogodilo 2025. godine. S jednim od najmanjih proračuna u ligi, koji je višestruko manji od onog giganta poput Malmöa, Mjällby je pomeo konkurenciju, osiguravši naslov tri kola prije kraja s tek jednim porazom u cijeloj sezoni.

Neobični arhitekti uspjeha

Glavni trener Anders Torstensson (59) nije tipičan nogometni strateg. Bivši mladi igrač Mjällbyja, proveo je desetljeće u vojsci prije nego što je postao ravnatelj škole. Trenerskim poslom bavio se usputno, uglavnom u amaterskim klubovima. Kad mu je Mjällby 2023. ponudio dugoročni ugovor, bio je iskren.

- Rekao sam im da od 2013. nisam bio u profesionalnom nogometu i da se sve promijenilo. Rekao sam: 'Nisam najbolji instruktor, ni najbolji trener, ni najbolji taktičar.' Odgovorili su: 'Da, otprilike, ali nije nas briga jer ti pobjeđuješ' - prisjetio se Torstensson za The Guardian. Njegova sposobnost da izgradi pobjednički mentalitet pokazala se ključnom.

Jedna od najfascinantnijih priča je ona o glavnom skautu, Arvidu Franzénu. On je zadužen za pronalazak igrača koji se uklapaju u skromni budžet kluba. Svoj skautski posao obavlja iz šest sati vožnje udaljene Eskilstune, gdje svakodnevno radi kao poštar od 6:30 do 15:00. Tek će se kasnije ove godine pridružiti klubu kao stalni zaposlenik. Njegovo "oko" za talent donijelo je igrače poput Pakistanca Abdullaha Iqbala iz druge danske lige i Elliota Strouda iz treće švedske lige, koji su postali stupovi momčadi.

Ključni trenutak u transformaciji Mjällbyja bio je dolazak pomoćnog trenera Karla Mariusa Aksuma 2024. godine. Norvežanin s doktoratom iz vizualne percepcije u elitnom nogometu, Aksum nikada prije nije radio u seniorskom nogometu. Svoje taktičke ideje dijelio je na društvenim mrežama, što je privuklo pažnju uprave. On je momčad, nekad poznatu po dugim loptama i čvrstoj obrani, pretvorio u modernu ekipu koja igra napadački, visoki presing i gradi igru iz zadnje linije. Mjällby je odjednom postao jedna od najefikasnijih napadačkih momčadi lige.

Foto: Profimedia

Ova momčad nije skup skupih zvijezda. Najbolji strijelac je mladi Gambijac Abdoulie Manneh, a kapetan je Jesper Gustavsson, lokalni dečko koji je ostao u klubu i u najtežim danima, kada su bili na rubu četvrte lige. Igrači su toliko povezani da mnogi od njih žive u istoj zgradi, a nakon treninga često zajedno roštiljaju.

Ta borbenost preslikava se i na ključne ljude kluba. Sportski direktor Hasse Larsson prebolio je tumor na mozgu i rak prostate.

- Bilo je teško, ali bio sam 100% posvećen povratku obitelji i nogometu. Ja se borim do kraja - kaže Larsson.

Treneru Torstenssonu je prošle godine dijagnosticirana kronična limfocitna leukemija.

- Nakon 24 sata odlučio sam da mogu ležati i plakati ili nastaviti dalje. Uzeo sam samo tjedan dana slobodno i vratio se na 100 posto - njegova je poruka.

Nevjrojatna priča sa sjevera Europe koja pokazuje svu ljepotu nogometa. "Mali" klub pobijedio je sve velikane švedskog nogometa i uzeo krunu.