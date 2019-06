Opaki udarači spremni za lom, cure se pograbile na pozornici

Dugo iščekivani okršaj najboljih udarača svijeta konačno je stigao! Bivši prvak UFC-a Junior Dos Santos i gorostasni Francis Ngannou koji se u ringu kreće kao velteraš, noćas će u Minneapolisu odmjeriti snage i loviti napad na titulu teškaškog prvaka svijeta.

Iako u MMA svijetu ništa nije sigurno dok ne stigne službena potvrda, s velikom sigurnošću može se tvrditi da će pobjednik noćašnjeg okršaja dobiti šansu za titulu protiv pobjednika borbe Daniela Cormiera i Stipe Miočića (7. srpnja). S nestrpljenjem čekamo konačan ishod borbe koja prema svemu ne bi trebala ići do isteka svih 25 minuta.

Francis Ngannou na vagu je stao sa 115,6 kg dok je Cigano bio 2,6 kg lakši sa 113 kg. Sudeći prema snimkama priprema i fizičkom izgledu dvojice teškaša na vaganju, obojica su u vrhunskoj formi i 'nabrušeni' za večerašnji spektakl.

A s rekordom od 24 zajednička nokauta (15 Dos Santos, 9 Ngannou) bilo bi pravo čudo kad borba ne bi završila prekidom. Uvijek postoji šansa za sudačku odluku, no nekako je teško povjerovati da će dva najbolja boksača teške kategorije taktizirati i odvesti borbu do odluke.

Pogotovo kada se u obzir uzme forma u koju se Ngannou vratio nakon teškog poraza od Miočića pa apsurdne borbe protiv Derricka Lewisa. U posljednje dvije je sjajno nokautirao Curtisa Blaydesa, a onda resetirao Caina Velasqueza.

A što reći za Dos Santosa, koji je eksplodirao i počistio tešku kategoriju početkom 2010-ih pa postao prvak, a onda strelovito i strmoglavo pao kao da nikad nije stao pod najveća svjetla pozornice. U Zagrebu je odradio sjajnu borbu s Rothwellom pa efikasno nokautom izgubio od Miočića, a sada je u nizu od tri pobjede protiv opakih Blagoja Ivanova, Taija Tuivase i Derricka Lewisa. Posljednja dva nokautom.

Dos Santosov desni 'overhand' ili Ngannouov prednji kroše iz pakla? Nemojte treptati, sve bi moglo biti gotovo vrlo brzo...

Tučnjava na pozornici

Na vaganju u Minneapolisu sudjelovali su i ostali borci, a najvatrenije bile su Brazilka Amanda Ribas i Amerikanka Emily Whitmire. Cure se nisu mogle strpiti do početka borbe pa je zaiskrilo na pozornici, a Dana White morao je brzo reagirati da ne dođe do veće eskalacije.

Cure su ubrzo sklonjene s pozornice i ceremonijalno vaganje se nastavilo.

UFC FN: Ngannou vs. Dos Santos:

Junior dos Santos (249) vs. Francis Ngannou (255.5)

Jussier Formiga (125.5) vs. Joseph Benavidez (126)

Demian Maia (171) vs. Anthony Rocco Martin (170.5)

Roosevelt Roberts (156) vs. Vinc Pichel (155.5)

Drew Dober (156) vs. Marco Polo Reyes (155)

Paul Craig (204) vs. Alonzo Menifield (204.5)

Uvodne dio programa:

Ricardo Ramos (136) vs. Journey Newson (135.5)

Eryk Anders (205) vs. Vinicius Castro (206)

Jared Gordon (155.5) vs. Dan Moret (155)

Dalcha Lungiambula (205) vs. Dequan Townsend (205)

Emily Whitmire (115) vs. Amanda Ribas (115)

Maurice Greene (256) vs. Junior Albini (266)