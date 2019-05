Naguravanje igrača u Denveru, Portland je i bez Nurkića bolji!

U drugoj utakmici polufinala Zapada u Denveru su zvijezde Nuggetsa i Portlanda imale 'slobodnu večer'. Nikola Jokić još je i bio blizu svoje inače fenomenalne razine sa 16 poena, 14 sokova i 7 asistencija, ali Damian Lillard je potpuno potonuo: 14-4-4, 29% šuta, a trice očajnih 1/7 (14%).

Blazers use a team effort against the Nuggets to take the series back to Portland at 1-1



