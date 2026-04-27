Opća makljaža nakon borbe u Turskoj. Gledatelji su uletjeli u ring, a letjele su šake i stolice

Boksački spektakl za UBO svjetsku titulu u turskom gradu Trabzonu pretvorio se u nevjerojatan kaos nakon što je borba između domaćeg borca Emirhana Kalkana i Rusa Sergeja Gorokhova završila masovnom tučnjavom. Događaj koji je trebao biti proslava sporta eskalirao je u nasilje rijetko viđeno u profesionalnom boksu, a u ringu su, umjesto sportaša, završili deseci navijača, članova timova i zaštitara.

Nokaut koji je podigao dvoranu na noge

Napetost je dosegnula vrhunac u trećoj rundi borbe. Ruski borac Sergej Gorokhov, koji je u meč ušao kao autsajder, dominirao je od samog početka i dvaput slao domaćeg miljenika Kalkana na pod. Nakon drugog nokdauna, sudac je prekinuo meč, a Gorokhov je proslavio vjerojatno najveću pobjedu u karijeri. Nakon slavlja sa svojim kutom, kleknuo je i poljubio platno, a zatim je u znak poštovanja krenuo prema kutu poraženog protivnika kako bi provjerio njegovo stanje.

Međutim, taj sportski potez protumačen je kao provokacija. Jedan od članova Kalkanovog tima grubo je odgurnuo Gorokhova, na što je reagirao ruski trener. To je bio okidač za potpuni metež. U samo nekoliko sekundi, u ring je utrčalo tridesetak do četrdeset bijesnih lokalnih gledatelja, a situacija se otela svakoj kontroli.

Letjele su šake i stolice

Ono što je uslijedilo bile su scene potpunog kaosa. Prema ringu su počele letjeti plastične stolice, a glavna meta bili su ruski boksač i njegova dva trenera. Snimke koje su se brzo proširile društvenim mrežama prikazuju brutalne napade. Gorokhovljevog trenera Ismaila nemilosrdno je tukla i nogama udarala skupina od desetak muškaraca. Dok je Gorokhov pokušavao zaustaviti napad, s leđa je dobio udarac šakom i pao na pod.

Na podu je postao laka meta. Nova skupina napadača okružila ga je, udarajući ga nogama, šakama i stolicama koje su ubačene u ring. On i njegovi treneri doslovno su nestali pod masom napadača. Zaštitari i pojedini članovi Kalkanovog tima pokušali su zaustaviti nasilje, ali bili su brojčano nadjačani. Meč je, naravno, odmah prekinut, a lokalna policija pokrenula je istragu.

Nakon kaosa, Gorokhov se javio iz bolnice putem Instagrama, potvrdivši da su on i njegov tim živi, ali ozlijeđeni.

​- Pozdrav svima. Trenutno smo u bolnici u Turskoj. Ismail ima ozljedu glave i ide na magnetsku rezonancu. Ja sam prošao najbolje, rukavice su me zaštitile. Bilo je vjerojatno 80 ljudi koji su nas napadali. Ušli su u ring i pretukli nas nakon naše briljantne pobjede. Ali Turci su se ponijeli jako loše. Hvala Bogu, svi smo živi. To je bila teška tučnjava - poručio je Gorokhov, dodavši kako su pod policijskom pratnjom napustili Trabzon i pobjegli u susjednu Gruziju.

*uz korištenje AI-ja.