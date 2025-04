Opća uzbuna u Realu. Ancelotti na hitnom sastanku kod Pereza

Tešku šamarčinu i bolno otrježnjenje doživio je Real Madrid na Emiratesu. Arsenal je slavio 3-0 u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka i bez obzira što su Madriđani majstori preokreta i infarktnih završnica u periodu kada se bore za trofeje, svjesni su da ih na Bernabeuu čeka gotovo pa nemoguća misija.

Momčad Carla Ancelottija je u krizi, proteklog vikenda izgubila je od Valencije (2-1) i sada zaostaje četiri boda za Barcelonom u La Ligi, no ovaj poraz od 'topnika' još više ih je zabolio. To je 'njihovo natjecanje' u kojem dominiraju već godinama i bili su uvjereni da i ove sezone mogu do kraja, no Mbappé, Vinicius, Modrić i društvo potučeni su do nogu. Štoviše, bili su totalno nevidljivi i ova utakmica bila je kulminacija očiglednog pada forme kod pojedinih igrača.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Oglasila se opća uzbuna u Madridu. Dolazi završnica sezone i borba za trofeje, a momčad je u velikom padu. Svjestan je toga predsjednik Reala Florentino Perez koji je u srijedu održao hitan sastanak s Carlom Ancelottijem, piše AS.

Poručio mu je kako je siguran do kraja sezone i da neće raditi drastične rezove ukoliko momčad ispadne iz Lige prvaka. Dao mu je do znanja da vjeruje u njega, ali mora osvojiti važan trofej, a to se odnosi na La Ligu i Ligu prvaka, ako želi voditi klub i u sljedećoj sezoni.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Preiskusan je lisac Ancelotti koji je prošao toliko toga u bogatoj karijeri, a Real prekvalitetna momčad da bi se samo tako oprostila od natjecanja koje je osvojila čak 15 puta. Koliko samo puta su, kada su ih mnogi otpisali, napravili preokret i domogli se trofeja. Ovaj put je situacija drugačija, zaostatak je ogroman, ali na Bernabeuu je sve moguće.