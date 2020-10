Incident se dogodio nakon utakmice s Crotoneom u kojoj je Juventus odigrao slaba\u0161nih 1-1 te na terenu prikazao probleme koji se\u017eu puno dublje u trenutnu strukturu mom\u010dadi.

<p><strong>Paulo Dybala </strong>potukao se s direktorom kluba <strong>Fabiom Paraticijem </strong>nakon što je verbalno izvrijeđao trenera <strong>Andreu</strong> <strong>Pirla</strong>, potvrdio je talijanski novinar Vito Angele.</p><p>Incident se dogodio nakon utakmice s <strong>Crotoneom </strong>u kojoj je <strong>Juventus </strong>odigrao slabašnih 1-1 te na terenu prikazao probleme koji sežu puno dublje u trenutnu strukturu momčadi.</p><p>Otkad je otišao <strong>Maurizio</strong> <strong>Sarri</strong> i klub je krenuo u rejuvenaciju stvari su krenule nizbrdo. Pokazalo se da su poteškoće u 'staroj dami' ozbiljnije nego što se mislilo i da je neuspjeh jednog nogometnog stručnjaka samo maska onoga što se ustvari događa.</p><p>Vodile su se polemike tko vodi ratove unutar kluba i zašto je nekad maestralni veznjak <strong>Andrea Pirlo </strong>danas ključno lice Juventusa. Vlasnik <strong>Andrea Agnelli </strong>trebao je čovjeka koji će slušati direktive s vrha i ne uplitati se previše u poslovanje kluba, čovjeka koji će raditi s onime što dobije i pritom pomladiti momčad.</p><p>No, u cijeloj priči nezadovoljstvo pojedinaca moralo je isplivati prije ili kasnije. <strong>Mario</strong> <strong>Mandžukić </strong>otišao je iz Juventusa nakon što su ga potjerali kao psa, a sreća je da stvari nije odlučio rješavati na svoju ruku kao Dybala.</p><p>Argentinac (26) ove sezone nije dobio niti jednu priliku. Zvuči nevjerojatno pogotovo jer je u pitanju igrač njegova kalibra, svjetske klase, ali zaista - Dybala nije igrao ove sezone iako je sasvim zdrav i spreman. Tijekom ljetnog prijelaznog roka puno se nagađalo gdje bi mogao otići i nastaviti karijeru, no on je u Juventusu ostao.</p><p>I kuhao je u vlastitom nezadovoljstvu, a kulminiralo je kada nije dobio priliku niti protiv 'slabašnog' Crotonea iako ga je Pirlo mogao uvesti. Talijan je priliku dao <strong>Cuadradu, Bernardeschiju i Rabiotu</strong> dok je bivši igrač Palerma još jednom ostao prikovan za klupu.</p><p>Pa je slijedom svega dobrano izvrijeđao Pirla i nije mu ostao dužan. A kada ga je u tunelu nakon susreta urazumiti pokušao direktor Juvea <strong>Fabio Paratici</strong>, nekadašnji talijanski nogometaš, situacija je eskalirala i došlo je do fizičkog obračuna.</p><p>Pirlo je odluku da opet ne uvede Dybalu objasnio:</p><p>- Na treningu prije Crotonea trenirao je samo deset minuta.</p><p>Situacija u Juventusu napetija je nego ikad i pitanje je koliko će struka tolerirati Dybalino ponašanje, bio on u pravu ili ne. Argentinca se povezivalo s odlaskom u Chelsea i Manchester United.</p>