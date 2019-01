Opet bez medalje! Tko je kriv: Červar, igrači, suci ili - sreća?

Ovo što su nam napravili je čista krađa! Sramota, da o mojoj sudbini odlučuju nekakvi amateri! Njih treba izbaciti iz rukometa! I namjerno su to učinili, predobri su to suci da bi to bilo slučajno. Olimpijska povelja kaže da svi moraju imati iste uvjete, a mi to nismo imali. Ovo što su nam suci napravili je za zatvor!

Tako se Lino Červar obrušio na suce nakon poraza Hrvatske od Njemačke 22-21. Poraza koji je "kaubojima" zatvorio vrata borbe za medalju.

Da, suci su dosudili nepostojeće probijanje, ma koliko subjektivni bili hrvatski rukometni stručnjaci, s tim bi se složila većina rukometnog svijeta. Ali s druge strane, viđali smo u rukometu i veće krađe, puno veća natezanja za domaćine, za velike... Pa jesu li doista suci najveći krivci za to što Hrvatska i na četvrtom uzastopnom velikom natjecanju neće osvojiti medalju?

Neki će, ponajviše zbog forsiranja igre 7 na 6, bez golmana, u porazu od Brazila, prst prije okrenuti prema Lini Červaru (68). Neki su uvjerenja da Domagoj Duvnjak, Igor Karačić, Manuel Štrlek i pogotovo ozlijeđeni Luka Cindrić nisu dali koliko mogu. Neki smatraju da Hrvatska doista više i nema kvalitetu za najveće domete, da nedostaje barem jedan vrhunski vanjski pucač ranga Metličića i Lackovića, pivot poput Sulića i Vorija u najboljim danima, da više nemamo ni najbolja svjetska krila kao što su bili Ćavar, Smajlagić, Džomba... A naš najbolji igrač Domagoj Duvnjak s 30 je godina već jako izrauban od teških utakmica i ozljeda.

Dok će neki naprosto zazvati - (ne)sreću. Jer kako drugačije nazvati činjenicu da ti se možda i najbolji igrač Luka Cindrić na jednom SP-u ozlijedi - dvaput?!

Što vi mislite, zašto Hrvatske na SP-u u Njemačkoj i Danskoj nema u zoni medalja?

Tema: Svjetsko rukometno prvenstvo 2019. u Danskoj i Njemačkoj