BOD PO BOD ZA OSTANAK

Opet 'nula' Osijeka. Skautirali ga i Mario Kovačević i Šarlija

Piše Josip Tolić,
Opet 'nula' Osijeka. Skautirali ga i Mario Kovačević i Šarlija
Koprivnica: Slaven Belupo i Osijek sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

'Bijelo-plavi' su odigrali 'nulu' drugu u nizu, ali se i odlijepili od Vukovara u borbi za ostanak. 'Farmaceuti' su pak tri utakmice u nizu bez pobjede u HNL-u, ugrozili su borbu za Europu

Možda je dobro da nismo pobijedili Goricu da ne bismo poletjeli, govorio je trener nogometaša Osijeka Tomislav Radotić nakon 0-0 u prošlom kolu na Opus Areni, a sad je isti rezultat ponovio jučer protiv Slaven Belupa u Koprivnici pa bi mu možda ipak bilo draže da tada jest dobio.

Na tribinama Kušeka Apaša našli su se i bivši trener i igrač Slavena Mario Kovačević i Zvonimir Šarlija, sad u Dinamu odnosno Hajduku, i nisu imali previše toga vidjeti.

Koprivnica: Slaven Belupo i Osijek sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a
Koprivnica: Slaven Belupo i Osijek sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Najveću priliku prvog poluvremena propustio je Alen Grgić u 44. minuti koji je imao prazan gol pred sobom nakon što je prebacio Marka Malenicu, ali je nekako uspio promašiti okvir s desetak metara. Spasio ga je pomoćni sudac koji je naknadno podigao zastavicu za zaleđe. Luka Jelenić je na drugoj strani u finišu pak pogodio stativu.

Po Osječane je najvažnije ipak da nisu primili gol, i to četvrtu utakmicu u nizu, a pritom su se odlijepili od posljednjeg Vukovara na pet bodova. Slaven je pak ostao šesti i propustio zakomplicirati borbu za Europu. 

