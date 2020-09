Schumacher debitira u F1: Mick će u Njemačkoj odvoziti trening

Vodeći vozač Formule 2 Mick Schumacher (21) će kao jedan od dvojice Ferrarijevih juniora dobiti priliku da se okuša u bolidu Formule 1. Na VN Njemačke vozit će prvi slobodni trening uz Kimmija Raikkonena

<p><strong>Raikkonen </strong>i <strong>Schumacher </strong>nekad su bili najveći rivali, a ta će dva prezimena osvanuti na prvom slobodnom treningu za Veliku nagradu Njemačke kao vozači <strong>Alfa Romea</strong>. Da, neće to biti <strong>Michael Schumacher</strong>, već njegov sin <strong>Mick</strong> koji je <strong>Ferrarijev </strong>junior i trenutno vodeći vozač Formule 2.</p><p>Bit će mu to nagrada za zasad odličnu sezonu, ali i mogući poticaj za prelazak u Formulu 1. Spominje se da postoji mogućnost da upravo spomenuta dva vozača budu u Alfi sljedeće sezone jer bi Kimi ipak mogao produžiti ugovor, iako je u posljednje vrijeme govorio kako bi možda mogao pauzirati ili završiti s Formulom 1. </p><p>Sa Schumacherom će priliku da odvoze trening u F1 bolidu dobiti i <strong>Robert Shwartzman</strong> te <strong>Calum Ilott</strong>, također vozači iz Formule 2. </p><p>- Željeli smo organizirati ovo testiranje kako bi naša tri najbolja mladića bili dobro pripremljeni za događaj koji će im uvijek biti poseban trenutak. To će im biti prilika da se upoznaju s bolidom Formule 1 koji je znatno kompliciraniji od onog bolida na kojeg su trenutno naviknuti. Callum, Mick i Robert već su dokazali svoju vrijednost u trenutnoj sezoni Formule 2, a ovaj test novi je korak u njihovoj edukaciji - rekao je <strong>Laurent Mekies</strong>, direktor Ferrarijeve vozačke akademije i sportski direktor Scuderije.</p><p>Podsjetimo, Schumacher je već testirao F1 bolide u Bahreinu gdje je vozio za Alfu i Ferrari, dok će mu ovo biti prvi službeni trening. Od spomenutog trojca trenutno je u najboljoj formi te sa 191 bodom drži prvo mjesto ispred Ilotta koji ima 169 bodova, dok Shwartzman ima 140 na petom mjestu. </p>