'Ljudi su uvijek prvo mislili da je Schumi užasan. Prezirali su ga'

Michael je često bio pogrešno shvaćen. Ne znam je li se njemu osobno baš sviđao imidž kakav je stvorio jer je bio zastrašujuća persona na mnoge načine, rekao je Schumacherov bivši suradnik...

<p>Već sedam godina nema ni traga ni glasa o stanju legendarnog <strong>Michaela Schumachera (51) </strong>koji je tog kobnog prosinca 2013. godine imao skijašku nesreću u francuskim Alpama.</p><p>Godinama su curile pogrešne informacije, njegova obitelj odbija govoriti o njegovom stanju, no njegovi fanovi će na trenutak moći zaboraviti na tešku realnost i uživati u dokumentarnom filmu koji je napravljen u čast ovog njemačkog genijalca. Ekipa Sky Sports godinama je marljivo radila na filmu o ovome velikanu, a dokumentarac 'Utrka do savršenstva' izašao je prošle godine u prosincu. </p><p>Ako itko poznaje Schumachera kao vlastiti džep, to je Ross Brawn, čovjek koji je s Michaelom sudjelovao u osvajanju sedam naslova svjetskog prvaka.</p><p>Schumi je za neke bio jako težak tip koji je uvijek težio savršenstvu i samo je htio pobijediti, a mnoge kolege vozači su ga opisivali kao egoističnog čovjeka koji gleda samo sebe. No možda je to bilo samo iz ljubomore prema njemu. Ipak, to je bio samo Michael na stazi. A Michael izvan staze? Potpuno drugačija osoba.</p><p>- Michael je često bio pogrešno shvaćen. Ne znam je li se njemu osobno baš sviđao imidž kakav je stvorio jer je bio zastrašujuća persona na mnoge načine. Ali ako ste ga poznavali osobno, znali ste da je zapravo upravo suprotno, da je jako topla i ugodna osoba. Puno sam ga puta upoznao s ljudima koji su prije nego li su ga upoznali mislili da je vrijedan prezira, užasan, a nakon upoznavanja njihovo se mišljenje u potpunosti promijenilo. To se dogodilo zbilja puno puta jer je postojao Michael vozač na stazi i Michael osoba izvan staze - rekao je Brawn u filmu.</p><p>On je bio jedno vrijeme direktor Formule 1, a sa sedmerostrukim svjetskim prvakom radio je u Benettonu i Ferrariju. Itekako zna kakav je Nijemac, no mnogi ljudi ga nisu voljeli iako ga nisu upoznali. Možda je to zbog takve percepcije kakvu je imao među drugim vozačima. A kada su progovorili s njim koju riječ, sve se promijenilo.</p><p>- Ne znam je li itko tko je radio s Michaelom o njemu rekao ružnu riječ. Puno ljudi koji su se utrkivali protiv njega imali su drugačije mišljenje, ali nitko tko je s njime surađivao nije o njemu loše mislio zbog njegovog poštenja, zalaganja i ljudske strane. Bio je jaka ličnost svake momčadi u kojoj je bio i tragedija je to što mu se dogodilo, ali on je divan čovjek - rekao je Brawn.</p><p>Schumachera u javnosti nismo vidjeli od 2013. godine, a pitanje je hoćemo li ga ikada vidjeti. Informacije o njegovom stanju su u strogoj tajnosti, a obitelj je nekoliko puta zamolila za razumijevanje.</p><p>Kako god bilo, ovaj film sjajna je ostavština za mnoge mladiće i djevojke koji nikada ovog velikana nisu vidjeli na djelu. A to što je napravio za Formulu 1 i sport je nešto neprocjenjivo.</p><p> </p>