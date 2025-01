Opet smo izgubili Mandića? 'Ne mogu stisnuti šaku od bolova! Srna: Zadnja loža? Još boli...

Nažalost, pobjedu protiv Slovenije (29-26) i plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva platili smo novom ozljedom Davida Mandića, kojemu je stradao prst u prvom poluvremenu. Stisnuo je zube, vratio se i odigrao, ali...

- Boli me šaka, ne mogu je stisnuti ni ući u kontakt. Ne znam što da kažem, razočaran sam, uvijek mi se isto događa u reprezentaciji. Nisam optimist, znat ćemo više nakon pregleda ujutro, ali mislim da neću moći pomoći protiv Mađarske.

Kakav je bio duel?

- Prst mi je otišao u jednu stranu, doktori su ga vratili, ali jaki su bolovi.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Slovenija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

I Zvonimir Srna zabrinuo je kada se uhvatio za zadnju ložu, s kojom ima dugu povijest.

- Još sam vruć, boli me. I ja ću morati na pregled. Već sam imao problema s njom, znam kako to ide i prištedjeti je dok trčim. No, nisam samo ja, i Mamić je imao temperaturu, Glavaša su leđa ukočila, uvijek nekih problema imamo, ali ne govorimo. Evo sad kad ste pitali pa da kažem sve.

Testirali ste loži odmah uskočivši u obranu Pavlovića?

- To je sport, ne treba se praviti priča. Bilo je naguravanje, mi smo htjeli pobijediti, oni također. Kasnije smo se ispričali jedni drugima.

Što je izbornik rekao u svlačionici?

- On i kapetan Duvnjak rekli su da gore ne može. Bili smo strašno nervozni na početku, u grču, a oni su bili bez opterećenja. U prošlosti smo ovakve utakmice gubili, sada smo pokazali karakter kakav trebaju prave ekipe i kad ne igraju dobro. Ne možemo svaku utakmicu igrati kao protiv Islanda i pobijediti 10 razlike. Izbornik je našao dobitnu kombinaciju, pohvalio bih Pavlovića koji je zabio tri gola kad smo svi stali.

Zagreb: IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Egipat - Hrvatska | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ivano Pavlović ušao je u igru već nakon tri minute i gasio vatru.

- Bilo je malo treme, ali vjerovao sam da mogu odgovoriti zadatku što je izbornik tražio od mene, kad sam zabio gol, probio sam led i sve je išlo dalje. Tih 0-5 bio je šok za sve, ne znam što bih rekao i koji komentar bih dao. Sve nas je iznenadilo, nisam očekivao da ću ući u trećoj minuti. Tko te pita, uđi pa daj sve od sebe.

Je li Duvnjak dijelio savjete? Igrali ste dosta lijevo.

- Igrao sam lijevo, ne mogu reći da smo trenirali, ali kad te ne ide po nekom planu, onda će pobijediti tko bolje izmisli. Dule mi je pomogao, davao mi je savjete, što bismo mogli napraviti. Sigurno bolje vidi nego mi unutra, vruća je glava, ne možeš sve vidjeti. Pomogao mi je puno.

Mađarska?

- Snažni su i veliki, ali mislim da imamo šanse, posebno ako Arena bude puna kao i danas. Ne bi trebalo biti problema, lako zaboravimo ovih prvih 6 minuta. Dobro ćemo se odmoriti i pripremiti taktiku za Mađarsku.

I Ivan Pešić morao je neočekivano rano na posao, već u osmoj minuti.

- Tu sam da uletim kada treba. Pomogao sam pa je Kuzma opet nastavio. Ponovio nam se ulazak u utakmicu protiv Egipta kada nije dobro završilo, sada je smio uspjeli. Mora biti malo drame.