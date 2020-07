Oproštaj Minotoura, a sjajni Werdum nasamario Šveđanina

<p>Na još jednoj <strong>UFC priredbi na otoku Yas</strong> imali smo priliku vidjeti sjajne borbe. U glavnom meču večeri Australac <strong>Robert Whittaker </strong>je u srednjoj kategoriji pobijedio<strong> Darrena </strong>Tilla jednoglasnom odlukom sudaca. </p><p>Bio je to taktički meč u kojem je izostalo prave 'makljaže, ali obojica su bila po jednom u nokdaunu. Australac je na početku dobio udarac laktom i zalijepio se za pod, ali ubrzo je ustao. Uzvratio je Tillu u trećoj rundi kada ga je pogodio desnicom.</p><p>I to je zapravo bilo najzanimljivije od ovog meča. Whittaker je kontrolirao borbu, izudarao Tilla low kickovima, a onda mu je Britanac rasjekao glavu nakon jednog udarca laktom. Australac je došao k sebi pa ušao u klinč koji je držao do kraja meča za prvu pobjedu nakon teškog poraza od Israela Adesanye za titulu.</p><p>Šveđanin <strong>Alexander Gustafsson (33)</strong> otišao je u mirovinu, vratio se na velika vrata i preselio u tešku kategoriju, a dočekao ga je legendarni <strong>Fabricio Werdum</strong> (42) protiv kojeg nije imao šanse. </p><p>BJJ majstor i bivši prvak je odmah preuzeo dominaciju i bacio Šveđanina na pod. Bilo je jasno u čemu je najbolji i čemu će težiti, ali Gustafsson se nije mogao obraniti. Sredinom prve runde je uzeo sjajnu poziciju, uzeo leđa Gusu, a onda i napravio polugu na ruci.</p><p>Bila je to Werdumu prilika za 'vađenje' nakon dva poraza od Oleinika i Volkova, a na kraju je i uspio. </p><p>Brazilac se spasio, ali čini se da smo gledali posljednji meč još jednog legendarnog Brazilca. <strong>Antonio Rogerio Nogueira Minotouro </strong>(44) izgubio je od <strong>Mauricija Rue</strong> (38) i treći put te se tako vjerojatno oprostio od borilačkog sporta. Bio je to zanimljiv meč između legendarnih boraca od koji je svatko imao svoj period. Brat blizanac legendarnog Minotaura je uzdrmao protivnika u prvoj rundi, ali preostali dio meča Shogun je pokazao bolje udaračke tehnike, a nekoliko puta i rušio Nogueiru.</p><p>Na kraju je pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca i kolegu vjerojatno ispratio u mirovinu. </p>