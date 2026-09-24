Oproštaj velikana Rijeke počinje u 19:17: 'Ovo je za sve nas'

Pod stijenama Stadiona Kantrida u subotu, 26. rujna odigrat će se jedna posebna utakmica. U utakmici humanitarnog karaktera od nogometa će se službeno oprostiti Damir Kreilach, igrač koji je ostavio dubok trag u HNK Rijeka postavši vrlo brzo miljenik navijača kluba s Kvarnera.

Suparnik nije slučajno odabran, Damir je u svim klubovima u kojima je igrao ostavio dubok trag, nigdje više vjerojatno nego upravo u redovima Rijeke i Union Berlina. Utakmica će u subotu krenuti od 19:17, simbolično budući da je Kreilach u Rijeci nosio dres s brojem 17, dok je u Unionu na leđima nosio broj 19.

Foto: HNK Rijeka

– Ovim putem želim zahvaliti Gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji, Union Berlinu na čelu s predsjednikom Dirkom Zinglerom, HNK Rijeka na čelu s predsjednikom Damirom Miškovićem, navijačima Union Berlina, te posebno hvala Armadi koja je uložila veliki trud da bi došlo do ove utakmice. S moje strane ovo je velika čast i privilegija, te velika zahvalnost - rekao je Damir Kreilach.

Za Rijeku je debitirao 12. travnja 2008. godine na gostovanju kod Osijeka kod trenera Zlatka Dalića, a posljednji nastup imao je 16. kolovoza 2025. godine u domaćem ogledu protiv Dinama što mu je bio ukupno 146 nastup za bijele. Damir je u prvenstvu za Bijele odigrao 129 utakmica uz 19 golova, u Kupu je skupio 11, te u europskim natjecanjima šest nastupa.

– Kroz cijelu karijeru, koja je trajala 19 godina, uz obitelj koja je bila na prvom mjestu, veliki i važan dio nje bili su momčadi gdje sam igrao i ljudi u tim klubovima, navijači te svi oni s kojima sam se susretao tijekom karijere. Ovo je za sve nas, idemo dostojanstveno i u veselju uveličati ovaj spektakl da svi uživamo i da se svi veselimo jer znam koliko svakom navijaču znači Kantrida - dodao je Kreilach.

Foto: HNK Rijeka

Utakmicu je najavio Duje Čop, pomoćni trener Rijeke.

– Drago mi je da ćemo biti dio ovako veličanstvene utakmice, u čast našeg Damira kojeg izuzetno cijenim i poznajem još iz vremena omladinskih selekcija u reprezentaciji i početaka naših karijera. Uvijek je bio izuzetan sportaš i primjer i zaslužio je ovakav veličanstven oproštaj - rekao je.

Utakmicu možete gledati na Maxsportu 1.