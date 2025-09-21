Opsadno stanje u Rimu uoči velikog derbija! 1500 policajaca na ulicama grada zbog utakmice

Rim ove nedjelje ne diše samo za nogomet, već i u strahu. U 12:30 sati na rasporedu je jedan od najeksplozivnijih gradskih derbija u Europi, "Derby della Capitale" između Lazija i Rome. No, sportski naboj pao je u drugi plan zbog sigurnosne situacije koja je talijanske vlasti natjerala da grad pretvore u pravu tvrđavu.

Više od 1.500 policajaca, karabinjera i pripadnika specijalnih postrojbi bit će raspoređeno diljem sjevernog dijela Rima kako bi spriječili kaos koji prijeti izbiti zbog masovnog dolaska savezničkih ultrasa iz cijele Europe, uključujući i hrvatske navijače.

Europski "koktel" ultrasa kao glavna prijetnja

Talijanske sigurnosne službe proglasile su utakmicu događajem najvišeg rizika, a glavni razlog leži u najavljenom dolasku navijačkih skupina koje gaje "bratstvo" s rimskim klubovima. Prema izvještajima La Gazzetta dello Sport, Rominoj južnoj tribini (Curva Sud) trebali bi se pridružiti Grci iz skupine Gate 13 (Panathinaikos), Španjolci iz Frente Atlético (Atlético de Madrid) te Hrvati iz Bad Blue Boysa (Dinamo Zagreb).

Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Na suprotnoj, sjevernoj tribini rezerviranoj za navijače Lazija, očekuje se jednako radikalna podrška. Svoje saveznike podržat će Nijemci iz Lokomotive Leipzig, Poljaci iz Wisle Krakow, Bugari iz Levski Sofije (Sofia West) te Englezi iz zloglasne skupine Inner City Firm (West Ham).

Kritike zbog termina i neviđene mjere osiguranja

Posljednji rimski derbi u travnju opisan je kao "urbana gerila" u kojoj su ozlijeđena 24 policajca, a uhićeno je šest huligana. Taj "test zrelosti", kako su ga nazvale vlasti, "mizerno je propao". Zbog toga je donesena kontroverzna odluka da se utakmica odigra u podnevnom terminu, u 12:30 sati, kako bi se smanjio rizik od nereda pod okriljem noći.

Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Odluka je naišla na oštre kritike. Trener Lazija, Maurizio Sarri, nazvao ju je "porazom za nogomet, ali i za vlasti".

- Ako ste prisiljeni igrati u 12:30, to znači da ne možete jamčiti javni red i mir u drugo vrijeme - izjavio je Sarri, dodavši kako će visoke temperature, koje bi trebale prelaziti 30°C, uništiti tempo utakmice. Slično je reagirao i gradski vijećnik Alessandro Onorato, nazvavši odluku "sramotnom predajom države".

Unatoč kritikama, sigurnosni aparat je impresivan:

Bonifica: Specijalni timovi od subote "čiste" područje oko stadiona Olimpico, pretražujući grmlje, obale rijeke Tiber i parkirališta u potrazi za skrivenim oružjem, palicama i pirotehnikom.

Nadzor iz zraka: Helikopteri i dronovi nadzirat će situaciju i slati snimke izravno u operativnu sobu policije.

Strogo odvojene rute: Navijači Lazija morat će do stadiona preko mosta Ponte Milvio, dok će navijači Rome koristiti Ponte della Musica i Ponte Duca d'Aosta. Parkirališta su također odvojena kako bi se mogućnost kontakta svela na minimum.

Ulog veći od gradskog prestiža

Za Rim i Italiju, ulozi su daleko veći od pobjede u derbiju. Mirno održavanje utakmice ključno je za talijansku kandidaturu za domaćinstvo Europskog prvenstva 2032. godine, u sklopu koje Rim planira koristiti dva stadiona.

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Svaki veći incident mogao bi ovu priliku za promociju pretvoriti u diplomatski i medijski fijasko. Vječni grad zato sa strepnjom iščekuje nedjeljno poslijepodne, nadajući se da će se nakon posljednjeg sučevog zvižduka pričati isključivo o nogometu.