Obavijesti

Sport

Komentari 0
'DERBY DELLA CAPITALE'

Opsadno stanje u Rimu uoči velikog derbija! 1500 policajaca na ulicama grada zbog utakmice

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Opsadno stanje u Rimu uoči velikog derbija! 1500 policajaca na ulicama grada zbog utakmice
3
Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Rim u strahu! Derby della Capitale pod opsadom 1.500 policajaca zbog navijačkih ultrasa iz Europe. Utakmica visokog rizika u 12:30. Hoće li Rim preživjeti nedjelju bez kaosa

Rim ove nedjelje ne diše samo za nogomet, već i u strahu. U 12:30 sati na rasporedu je jedan od najeksplozivnijih gradskih derbija u Europi, "Derby della Capitale" između Lazija i Rome. No, sportski naboj pao je u drugi plan zbog sigurnosne situacije koja je talijanske vlasti natjerala da grad pretvore u pravu tvrđavu.

Više od 1.500 policajaca, karabinjera i pripadnika specijalnih postrojbi bit će raspoređeno diljem sjevernog dijela Rima kako bi spriječili kaos koji prijeti izbiti zbog masovnog dolaska savezničkih ultrasa iz cijele Europe, uključujući i hrvatske navijače.

 Europski "koktel" ultrasa kao glavna prijetnja

Talijanske sigurnosne službe proglasile su utakmicu događajem najvišeg rizika, a glavni razlog leži u najavljenom dolasku navijačkih skupina koje gaje "bratstvo" s rimskim klubovima. Prema izvještajima La Gazzetta dello Sport, Rominoj južnoj tribini (Curva Sud) trebali bi se pridružiti Grci iz skupine Gate 13 (Panathinaikos), Španjolci iz Frente Atlético (Atlético de Madrid) te Hrvati iz Bad Blue Boysa (Dinamo Zagreb).

Serie A - Lazio v AS Roma
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Na suprotnoj, sjevernoj tribini rezerviranoj za navijače Lazija, očekuje se jednako radikalna podrška. Svoje saveznike podržat će Nijemci iz Lokomotive Leipzig, Poljaci iz Wisle Krakow, Bugari iz Levski Sofije (Sofia West) te Englezi iz zloglasne skupine Inner City Firm (West Ham). 

Kritike zbog termina i neviđene mjere osiguranja

Posljednji rimski derbi u travnju opisan je kao "urbana gerila" u kojoj su ozlijeđena 24 policajca, a uhićeno je šest huligana. Taj "test zrelosti", kako su ga nazvale vlasti, "mizerno je propao". Zbog toga je donesena kontroverzna odluka da se utakmica odigra u podnevnom terminu, u 12:30 sati, kako bi se smanjio rizik od nereda pod okriljem noći.

Serie A - Lazio v AS Roma
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Odluka je naišla na oštre kritike. Trener Lazija, Maurizio Sarri, nazvao ju je "porazom za nogomet, ali i za vlasti".

- Ako ste prisiljeni igrati u 12:30, to znači da ne možete jamčiti javni red i mir u drugo vrijeme - izjavio je Sarri, dodavši kako će visoke temperature, koje bi trebale prelaziti 30°C, uništiti tempo utakmice. Slično je reagirao i gradski vijećnik Alessandro Onorato, nazvavši odluku "sramotnom predajom države".

Unatoč kritikama, sigurnosni aparat je impresivan:

  • Bonifica: Specijalni timovi od subote "čiste" područje oko stadiona Olimpico, pretražujući grmlje, obale rijeke Tiber i parkirališta u potrazi za skrivenim oružjem, palicama i pirotehnikom.
  • Nadzor iz zraka: Helikopteri i dronovi nadzirat će situaciju i slati snimke izravno u operativnu sobu policije.
  • Strogo odvojene rute: Navijači Lazija morat će do stadiona preko mosta Ponte Milvio, dok će navijači Rome koristiti Ponte della Musica i Ponte Duca d'Aosta. Parkirališta su također odvojena kako bi se mogućnost kontakta svela na minimum.

Ulog veći od gradskog prestiža

Za Rim i Italiju, ulozi su daleko veći od pobjede u derbiju. Mirno održavanje utakmice ključno je za talijansku kandidaturu za domaćinstvo Europskog prvenstva 2032. godine, u sklopu koje Rim planira koristiti dva stadiona.

Sevilla v Roma - UEFA Europa League Final - Puskas Arena
Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Svaki veći incident mogao bi ovu priliku za promociju pretvoriti u diplomatski i medijski fijasko. Vječni grad zato sa strepnjom iščekuje nedjeljno poslijepodne, nadajući se da će se nakon posljednjeg sučevog zvižduka pričati isključivo o nogometu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu
VJEČNI DERBI

Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu

HAJDUK - DINAMO 0-2 'Modri' su u Splitu savladali najvećeg rivala i tak im umakli na prvenstvenoj ljestvici s tri boda više. Golove su postigli Hoxha (44. minuta) i Bakrara (80. minuta)
FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?
PALI U ZABORAV

FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?

Mnogi pamte Marija Pašalića i dva gola s kojim je srušio Dinamo u derbiju, ali malo tko pamti Harisa Bukvu koji mu je asistirao golove. Zato smo na jednom mjestu okupili neke od zaboravljenih junaka derbija...
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025