Opus Arena bit će puna! Osijek rasprodao stadion za Hajduk

Crni oblak nadvio se nad Osijekom u proljetnom dijelu sezone. Klub se stropoštao na deveto mjesto ljestvice i čak je u jednom trenutku bio udaljen samo tri boda od posljednjeg mjesta, ali laknulo je 'bijelo-plavima' nakon pobjede protiv Rijeke (2-1).

Na posljednjim domaćim utakmicama tribine Opus Arene zjapile su prazne, vladao je teški defetizam oko kluba, a navijači su se rugali povicima 'šampioni', no kao što je to već uobičajeno, kada Hajduk dolazi u Osijek, ulaznice planu u 'sekundi'.

Osijek i Hajduk sastali se u 14. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

To je slučaj bio i ovaj put. Splićani u nedjelju gostuju na Opus Areni u 32. kolu HNL-a. Karte su razgrabljene u nekoliko dana, a u rekordnom roku otišle su i one gostujuće pa to znači kako će stadion biti krcat. Što i nije ništa čudno kada u Osijeku igraju Hajduk ili Dinamo.

'Bili' se bore za naslov prvaka, tri boda su im krucijalna, osim ako se opet ne ponovi prethodno kolo u kojem su svi favoriti izgubili. S druge strane, Osječani vode golu borbu za život. Situacija je i dalje opasna, posljednjem Šibeniku bježe šest bodova, a kako su sada konačno probili blokadu i slavili nakon dva i pol mjeseca, tek drugi put ovog proljeća, vjeruju da mogu šokirati i Splićane u svome dvorištu.