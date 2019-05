Organizacijski debakl: Izrežirali prazne tribine koje ne pokazuju

Nekad se za finale 'prodavao bubreg' kako bi mogli kupiti kartu, a za finale Europske lige u Azerbajdžanu taj se 'vrijedan papirić' vraćao organizatoru. Olimpijski stadion u Bakuu ugostio je dvije najbolje momčadi spomenutog natjecanja, a nekoliko tisuća sjedalica ostalo je prazno.

Foto: REUTERS

Uefin organizacijski krah pokušava se sakriti na sve moguće načine, pa se čak i u prijenosima baš i ne prikazuje stanje na tribinama. Fokus je, naravno, na terenu koji je od gledališta udaljen i desetak metara što sigurno nije 'u engleskom stilu'. Navijači Arsenala i Chealseaja vraćali su ulaznice za finale elitnog europskog natjecanja, ovo je bio predug put čak i za te po mnogima najzagriženije svjetske navijače.

Foto: PHIL NOBLE

Utakmica je prema azerbajdžanskom vremenu počela u 23 sata kako bi Europljani finale ovog natjecanja mogli gledati putem malih ekrana od 21 sat. To bi značilo da će i okupljeni navijači ostati na stadionu do iza ponoći. Velik se organizacijski promašaj dogodio Uefi, a o tome su se oglasili i mnogi fanovi na Twitteru.

Disgusting to see so many empty seats when thousands of dedicated fans were denied the ability to be there.



Uefa need to be held accountable for this so it never happens again. #UELFINAL #ARSvsCHE #Arsenal #Chelsea pic.twitter.com/i2MoMNC2nt